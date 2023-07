Virtus Bologna femminile, ecco il nuovo Coach: due scudetti nel palmares

La Virtus Segafredo Bologna comunica, in una nota di stampa, di aver raggiunto l'accordo per ottenere le prestazioni sportive di Pierre Vincent. Sarà lui l'Head Coach della squadra femminile per la stagione di Serie A1 2023-2024.

Nato nel 1964 a Brioude in Francia, Vincent inizia la sua carriera di allenatore a Bourges dove rimane 8 stagioni vincendo 4 scudetti, 5 Coppe di Francia e 3 tornei della Federazione.



Ha allenato la Nazionale senior femminile francese dal 2008 al 2013 conquistando l’argento olimpico a Londra 2012 e un oro, un bronzo e un argento agli Europei rispettivamente nel 2009, 2011 e 2013.



Contemporaneamente alla Nazionale transalpina, Vincent guida per 3 stagioni l’Asvel per poi trasferirsi sulla panchina di Orleans. Nel 2017 il passaggio in Italia a Schio: con la squadra veneta vince 2 scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

“Coach Pierre Vincent - dichiara Luca Baraldi, CEO di Virtus Segafredo Bologna - ha sposato da subito il progetto di Virtus Segafredo Bologna con entusiasmo e voglia di vincere. Nella sua carriera ha già conquistato trofei importanti sia in ambito nazionale che in ambito europeo. Ritengo che la sua grande esperienza possa essere un valore aggiunto per proseguire nel nostro percorso di crescita e raggiungere gli obiettivi prefissati dalla Società".

Gli fa eco Coach Vincent con le prima dichiarazioni ufficiali targate Virtus. “La prima volta in Italia mi ha permesso di scoprire un paese che non conoscevo, sono arrivato senza conoscere la lingua, sapevo pronunciare due parole, pizza e buongiorno. Ora torno in Italia alla guida della Virtus Segafredo Bologna, una realtà importante di cui mi sento onorato di farne parte, voglio aiutare la squadra a fare un passo in più in questa incredibile crescita. Mancano i titoli e io, come tutti gli allenatori, voglio vincere e sono qui per aiutare il Club a fare questo passo in più.”

Motivazione e voglia di portare nuovi record alla Virtus Segafredo: “Giocare a Bologna, in un Paladozza esaurito in ogni ordine di posto non è una pressione ma è più una motivazione. Giocare in un ambiente di questo tipo e aggiungere record alla storia della Virtus Bologna deve essere una forte motivazione, non solo per le ragazze ma per tutta la squadra”.

Immancabile il primo saluto ai tifosi, nel quale il nuovo Head Coach virtussino ha voluto sottolineare la loro importanza: “Ai tifosi dico di venire a tifarci. Abbiamo bisogno di questa spinta per vincere insieme e aggiungere un titolo femminile al palmares della Virtus Segafredo Bologna”.