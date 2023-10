Euroleague Women, la Virtus batte Perfumerias Avenida e vola in vetta

La Virtus Segafredo Bologna femminile sa solo vincere. Dopo aver conquistato la Supercoppa e aver avviato una striscia di tre vittorie consecutive in Serie A1 bissa la striscia anche in Euroleague Women superando 79-75 la Perfumeria Avenida di Salamanca nella terza giornata della Regular Season.

Il successo della Virtus Segafredo si è basato sull'ottimo 52% da oltre l'arco a discapito del 37% con cui ha chiuso invece Salamanca. Cinque le giocatrici in doppia cifra: Dojkic (top scorer con 19 punti), Rupert (15), Pasa (13), Peters (12 con 9 rimbalzi) e Andre (10 con 6 rimbalzi); alle ospiti non bastano i 20 punti segnati da Prince.

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa Virtus Bologna) - La partita inizia subito con intensità da parte di entrambe le formazioni. Cox porta alle V nere i primi due punti, poi segue Dojkic con un floater per il 4-3 dopo una tripla di Prince.

Avenida allunga il vantaggio, con Prince che replica e Fasoula in layup, poi Dojkic capitalizza dai 6 metri e il punteggio si riporta in parità sul 7-7. Da qui parziale Virtus di 14-0: due triple di Dojkic e Pasa, precisa anche dalla lunetta con un 2/2, altri 3 di Rupert e un sottomano di Peters. I primi dieci minuti terminano sul 26-14 per la Segafredo.

Il secondo quarto vede un’Avenida compatta, che tenta di recuperare. Pasa va a canestro per il 32-18 rubando palla, Peters subito dopo con altri due. Fasoula si fa spazio nel pitturato, 4 punti di fila per lei che costringono la panchina Virtus al minuto di sospensione. Vilarò porta Avenida sul -7, altri due punti di Fasoula per il 34-29 ma Pasa è inarrestabile e mette a segno in sottomano.

Al termine del 2Q il punteggio è 41-31 dopo una tripla allo scadere di Rupert. Si segna meno nei primi minuti dal rientro dagli spogliatoi, Dojkic continua con precisione da tre (44-31), le squadre però si stringono in difesa e Avenida ritrova un canestro su tiro libero di Hartley.

Prince è autrice di un mini parziale di 6 punti, ma gli spalti si infuocano per un 3+1 di Cox. Andrè prosegue con due canestri nel pitturato (54-38), Avenida risponde con Konè e Rodriguez, chiudono il quarto Dojkic e Rupert dalla linea dei 6 metri con un punteggio di 64-47.



Negli ultimi dieci minuti Avenida cerca il recupero, le biancoblu totalizzano un parziale di 7-13 a 5’ dal termine della partita per il -9 (71-60). I tre punti di Peters riportano fiato alle V nere, la formazione spagnola non molla, Prince si scalda da tre e Konè va in layup per il -7, ma la tripla di Zandalasini costringe coach Vazquez a chiamare un time out.

Avenida ci prova fino alla fine ma nonostante tutto la Segafredo tiene il vantaggio e guadagna la terza vittoria su altrettante gare. Finisce 79-75, primo posto nel girone.

Il tabellino

Virtus Segafredo Bologna vs Perfumerias Avenida: 79-75



Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 13, Peters 12, Cox 5, Rupert 15, Dojkic 19, Andrè 10, Zandalasini 5, Orsili, Consolini.

Perfumerias Avenida: Cakir Turgut, Kone 8, Rodriguez 10, Dominguez 7, Deleare, Vilaro 5, Hartley 5, Prince 20, Gil 7, Rodriguez 10, Fasoula 14.