Euroleague, la Virtus torna alla vittoria grazie ad un’ottima prova corale

Torna al successo la Virtus Segafredo Bologna femminile, che trova i due punti in casa contro UNI Gyor per 76-70.

La partita

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - Ottimo inizio per la Virtus, che trova subito un parziale di 7-0 grazie a Pasa, Cox e André, mentre Gyor resta a secco per oltre tre minuti e mezzo. I primi punti arrivano solo con Hegedus dalla lunetta, ma sei punti consecutivi di Cecilia Zandalasini danno alle bianconere il primo vantaggio in doppia cifra sul 13-3, che costringe le ungheresi al time out.

Al rientro in campo la numero 24 ne mette altri due (saranno undici per lei a fine quarto), ma dopo aver segnato solo 8 punti in sette minuti Gyor riesce a trovare ritmo in attacco. Bologna però in attacco gira benissimo per tutti i dieci minuti e va alla prima pausa avendo segnato 28 punti, con 17 subiti. Gyor rientra in campo segnando cinque punti consecutivi, arrivando fino al -5 (28-23), che qualche minuto dopo, grazie ai liberi di Torok, diventa anche -4 (34-30).

È il momento più delicato del match, perché le ungheresi riprendono fiducia, ma la Virtus è brava a rispondere con le sue lunghe: André, Cox e Peters firmano un parziale di 7-0 che rimette 11 distanze tra le due squadre (41-30) e costringe Gyor al time out.

La squadra ungherese trova cinque punti in dodici secondi, grazie alla rubata di Slocum sulla rimessa e torna a -4, ma il layup di André manda tutte negli spogliatoi sul 46-40. Peters è la migliore con 13 punti, ma Zandalasini e Pasa forniscono 4 assist a testa, contribuendo in maniera significativa ai 15 delle bianconere, che in questo fondamentale dominano sulle avversarie, che invece ne fanno registrare solo 5.

Decisiva anche la presenza di André sotto canestro, a quota 8 rimbalzi dopo venti minuti (21-15 il conto totale delle due squadre).

Nel terzo periodo la Virtus è brava a limitare l’attacco delle avversarie, a cui concede solo 13 punti. Le ospiti non riescono mai ad avvicinarsi davvero e il -6 su cui iniziano il periodo è la massima distanza a cui riescono ad arrivare, perché Bologna le ricaccia sempre indietro: André a rimbalzo è sempre più determinante, e grazie alla tripla di Barberis sulla sirena il terzo quarto si chiude con la Virtus che può contare su un vantaggio in doppia cifra, sul 64-53.

Con sette punti consecutivi la Virtus Bologna si porta subito sul +18 a inizio quarto quarto (71-53), ma Gyor prova a rispondere segnandone a sua volta 7 di fila.

Da entrambe le parti si segna poco e le ungheresi non riescono mai a scendere sotto la doppia cifra di svantaggio se non nell’ultimo minuto, con il match che si chiude così sul 76-70. Peters è la top scorer con 18 punti, ma André firma una doppia doppia da 14 punti e 13 rimbalzi (di cui 5 offensivi) che riportano la Virtus a dominare sotto le plance. Le bianconere superano così Landes e si issano al sesto posto in classifica.

Il tabellino e gli highlights

EuroLeague Women, Round 9, regular season.

Virtus Segafredo Bologna vs Serco UNI Gyor: 76-70 (1Q 28-17, 2Q 46-40, 3Q 64-53)

Virtus Segafredo Bologna: Del Pero, Pasa 2, Peters 18, Cox 9, Rupert 9, Barberis 3, Andrè 14, Zandalasini 13, Orsili 5, Consolini.

Serco UNI Gyor: Hegedus 4, Carleton 10, Ruff-Nagy 7, Dombai 7, Torok 15, Goree 2, Bach 2, Slocum 23, Gyongyosi, Molnarova.

Arbitri: SIMEONIDIS Stylianos – SANCHEZ GONZALES Sandra – THEIS Christian.

GLI HIGHLIGHTS