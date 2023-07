LBA, nuovo grande colpo di mercato della Virtus Bologna: è un ex NBA

La Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica, dal proprio sito ufficiale, di aver raggiunto un accordo per assicurarsi le prestazioni sportive dell'ex atleta NBA Devontae Cacok. Il centro, classe 1996, di Chicago resterà in bianconero fino al 30 giugno 2025.

Americano, ma di cittadinanza giamaicana, Cacok è un centro di 204cm, dopo l’Alpharetta High School si forma alla UNCW fino al 2019. Nella stagione successiva veste la canotta dei Los Angeles Lakers, franchigia con cui vince l’Anello NBA nella stagione 2019-2020.

Resta con i gialloviola fino al 2021, prima di trasferirsi ai San Antonio Spurs, con una parentesi agli Austin Spurs.

Nell’ultima stagione ha vestito la canotta di Motor City Cruise, squadra di Development League, con cui ha chiuso con 18 punti a partita e circa 10 rimbalzi di media, prima di approdare per la prima volta in Europa, accasandosi al CSKA Mosca con cui ha messo a referto quasi 10 punti a gara in 20 partite con la squadra moscovita.

“Ciao a tutti i tifosi virtussini - dichiara il nuovo giocatore della Virtus Segafredo - sono Devontae Cacok. Volevo salutarvi, dirvi che sono davvero felice e sono pronto per unirmi alla squadra. Fatevi sentire"