Serie A1 femminile, ancora un colpo di mercato per la Virtus Bologna

La Virtus Segafredo Bologna comunica, dal proprio sito ufficiale, di aver raggiunto un accordo con la cestista Haley Peters per la stagione di LBF 2023-2024,

Haley McCloskey Peters nasce il 17 settembre 1992 a Summit, New Jersey negli Stati Uniti d’America. Ala di 191 cm, Peters ha intrapreso la sua carriera collegiale in NCAA alla Duke University.

Nei suoi quattro anni in North Carolina è diventata la sesta rimbalzista all-time dell’università e durante il suo ultimo anno è stata una delle candidate al premio Preseason Naismith National Player of the Year.

La carriera europea di Peters inizia subito dopo il college. Nella stagione 2014/2015 approda a Ferrol, nella Liga Femenina Endesa, per poi passare a Huelva nel 2015-2016 e a Girona nel 2016-2017.

Dal 2017 a oggi ha orbitato nel campionato francese, la Ligue Féminine de Basket, dove dopo un’ottima annata all’ASVEL con una media di 15.3 punti, 6.1 rimbalzi e 2.3 assist a partita si trasferisce a Charleville-Mézières (Flammes Carolo).

Qui partecipa alla sua prima stagione di EuroLeague Women, dove raggiunge una media di 17.6 punti, 5.6 rimbalzi e 2.9 assist. Nel 2020 veste la maglia di Villeneuve d’Ascq, per poi passare a Lattes Montpellier dove ha trascorso le ultime tre stagioni.