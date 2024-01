Ottima prova della Virtus che inizia il girone di ritorno con una bella vittoria esterna

Successo esterno per la Virtus Segafredo Bologna, che espugna il PalaMinardi di Ragusa vincendo per 60-69.

LA PARTITA

La cronaca (Fonte Ufficio Stampa LBF) - In attacco entrambe le squadre partono bene nei primissimi minuti del match, ma è Ragusa che prova il primo allungo. La squadra di casa fa infatti molto bene a rimbalzo d’attacco e grazie ai canestri di Miccoli e Chidom arriva sul 15-4.

Bologna si sblocca dopo quasi quattro minuti a secco con un parziale di 5-0 firmato da Barberis e Zandalasini, ma grazie a una magia di Juskaite Ragusa trova il +10 (19-9). Bologna però si rifà sotto e grazie alla tripla di Cox sulla sirena chiude il primo quarto sotto solo di quattro lunghezze, sul 21-17. Con il canestro di Peters e il gioco da tre punti di Zandalasini la Virtus si riporta fino al -1 (24-22) e qualche azione dopo, con il jumper di André, impatta a quota 27.

Il sorpasso bianconero arriva con il tiro in sospensione di Peters e la tripla di Pasa firma il +5 (27-32). Thomas è l’unica a segnare per Ragusa e con la tripla di Rupert Bologna prova a scappare sul +8 (29-37). Spreafico e Thomas dimezzano lo svantaggio e con la tripla di Jakubcova la squadra di casa va al riposo lungo sotto solo di tre punti (38-41).

Bologna trova un ottimo 64% da due punti e perde solo quattro palloni. Ragusa fa meglio a rimbalzo (19-13), e tiene a zero Bologna per quello che riguarda i rimbalzi d’attacco.

André e Zandalasini allungano sul +7 (38-45) al rientro in campo e Ragusa riesce a sbloccarsi solo dopo tre minuti di gioco con la tripla di Spreafico. La Virtus riesce a chiudersi meglio in difesa, mentre in attacco trova due triple consecutive con Peters e Orsili che le permettono di andare in doppia cifra di vantaggio per la prima volta nel match (43-55).

Subito dopo il canestro di Rupert fa +14 (43-55) e Ragusa segna solo dalla lunetta, chiudendo il quarto sul 46-59. Con un parziale di 2-8 la Virtus vola sul +19 – massimo vantaggio del match – all’inizio dell’ultimo periodo: due triple di Cox e Peters mettono di fatto in cascina il match dopo 33 minuti. Per oltre sette minuti Ragusa continua infatti a segnare solo dalla lunetta e riesce ad agganciare il -10 solo quando manca 1.43 alla fine del match (57-67).

Spreafico segna la tripla del -9, ma non c’è più tempo ed è proprio sul 60-69 che si chiude il match. Bologna in difesa chiude bene su Chidom, concedendole solo sei punti, mentre dal punto di vista offensivo trova un’ispiratissima Peters (17 in uscita dalla panchina).

24 gli assist messi a referto dalle bianconere, ma a fare la differenza è la presenza in area di Bologna: 30-16 i punti in area, con la Virtus che da due realizza con il 60%, contro il 34% delle avversarie.

A sette giorni di distanza Bologna vendica dunque la sconfitta in Coppa Italia e approfitta della sconfitta di Schio per agganciare le orange al secondo posto in classifica. Ragusa perde invece il passo di Geas e San Martino, rimanendo a quota 14 punti.

Passalacqua Ragusa - Virtus Segafredo Bologna 60 - 69 (21-17, 38-41, 46-59, 60-69)



PASSALACQUA RAGUSA: Thomas* 13 (4/8, 1/2), Spreafico* 12 (0/3, 4/8), Di Fine NE, Milazzo, Jakubcova 7 (1/1 da 3), Pastrello 4 (0/4, 1/3), Juskaite* 12 (3/5, 1/5), Miccoli* 6 (3/7, 0/1), Chidom* 6 (2/7 da 2), Nikolic

Allenatore: Lardo L.

Tiri da 2: 12/35 - Tiri da 3: 8/21 - Tiri Liberi: 12/16 - Rimbalzi: 35 11+24 (Miccoli 8) - Assist: 21 (Milazzo 5) - Palle Recuperate: 8 (Milazzo 3) - Palle Perse: 15 (Chidom 4)



VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA: Del Pero NE, Pasa* 3 (0/1, 1/4), Peters 17 (4/7, 3/5), Cox 8 (1/1, 2/3), Rupert* 9 (3/6, 1/3), Barberis* 3 (1/3 da 3), Andre'* 10 (4/5 da 2), Zandalasini* 13 (5/5, 0/3), Orsili 6 (1/4, 1/1), Consolini

Allenatore: Vincent P.

Tiri da 2: 18/30 - Tiri da 3: 9/25 - Tiri Liberi: 6/9 - Rimbalzi: 32 6+26 (Cox 7) - Assist: 24 (Orsili 6) - Palle Recuperate: 7 (Peters 3) - Palle Perse: 15 (Peters 4)

Arbitri: Boscolo E., Centonza M., Frosolini I.