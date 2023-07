Primi colpi per il Bologna Basket: Federico cinti e Tommaso Ranieri sono giocatori rossoblù

Doppio arrivo per il Bologna Basket 2016 dai “cugini” della SG Fortitudo. In piena sintonia con il progetto di rafforzare la squadra con giovani talenti da lanciare nella prossima stagione in serie B Interregionale, la squadra del confermato coach Lunghini avrà a roster i 22enni Federico Cinti e Tommaso Ranieri.

Federico Cinti è una guardia/ala piccola, alto 1,85 per 79 kg. Nato il 30 maggio 2001, ha giocato dal 2017 al 2022 prevalentemente in C Gold (2 stagioni con la SG Fortitudo e 1 con Bertinoro), ma ha fatto anche qualche apparizione in A2 (Fortitudo Bologna e Pallacanestro Forlì). Da junior ha disputato il campionato U18 Eccellenza, con la maglia della Fortitudo 103 Academy. Nell'ultimo campionato ha militato in C Gold, sempre nella SG Fortitudo, dove ha giocato 27 partite segnando 176 punti, con una media di 6,5 punti a incontro e un ‘best score’ di 21. Federico è dotato di visione di gioco ed è anche un difensore più che competente, grintoso e determinato.

Tommaso Ranieri è invece un centro/ala grande, nato il 16 gennaio 2001 e alto 1,98 per 102 kg. È alla sua prima esperienza in B e fuori dalla società di via San Felice 103. Prodotto della Fortitudo 103 Academy, ha infatti giocato per la SG tra C Gold e C Silver dal campionato 2018/19 fino all’anno scorso. Giocatore di grande aggressività ed energia, mette in campo tanta fisicità, specie in difesa, per aiutare i compagni e far crescere il

gioco collettivo ed è anche dotato di buon tiro da sotto e da fuori. È un ‘player’ in grande progresso, come dimostrano i 323 punti in 27 gare segnati nello scorso campionato, con una media di 12 e un ‘top score’ di 25.

“Abbiamo iniziato il nostro lavoro di costruzione della squadra per la B interregionale – ha commentato il presidente del BB2016, Rossano Guerri – Federico e Tommaso avranno l’occasione di crescere e maturare, affinando le proprie caratteristiche tecniche ed atletiche e fornendo un utilissimo apporto al nostro team”.

“Stiamo cercando di definire il roster che affronterà la prossima stagione – ha aggiunto Guerri – L'obiettivo finale è di avere 10 giocatori che possano stare in campo con continuità e qualità e un altro paio di atleti che possano 'insidiare' i titolari”.