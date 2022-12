Che batosta per la Virtus: l'Olympiacos vince 117-71

I padroni di casa impongono fin da subito la loro fisicità ed energia, 11 a 0 iniziale che costringe coach Scariolo ad interrompere subito il gioco dopo 3′ scarsi dalla palla a due; Ojeleye prova a dare la scossa trovando la prima tripla bianconera di serata ma è costretto ad uscire dal terreno di gioco per un infortunio, i greci prendono il largo e si riportano sul + 10 a 4′ dalla prima sirena (19-9). Il duo Teodosic e Shengelia prova a ricucire lo svantaggio ma Canaan con la tripla dall’angolo rispedisce indietro le V Nere, Black riceve nel pitturato e segna subendo fallo, chiude il gioco da tre punti che vale il +16 biancorosso; primo quarto di marca greca, la sirena al Pireo suona sul punteggio di 31 a 15. Teodosic si iscrive a referto, ma Canaan e Sloukas aumentano il divario con la Segafredo ad inizio quarto (41-20), divario che non viene mai scalfito da Bologna che chiude il primo tempo sul punteggio di 61 a 35.

Nel terzo quarto il canovaccio non cambia, la Virtus prova ad alzare i giri difensivi ma le folate offensive della squadra greca non si placano, Vezenkov e compagni toccano anche i 30 punti di vantaggio non lasciando spazio di manovra alla rimonta bianconera, la serata virtussina è tutta nella tripla lanciata a metà campo proprio sulla sirena di Walkup, che fissa il punteggio alla mezz’ora sul 84 a 55. Ultimo quarto che scorre via senza alcuna sorpresa, l’Olympiacos si impone sulla Virtus che esce sconfitta dal Pireo (virtus.it).

Olympiacos-Virtus, il tabellino

Olympiacos Piraeus vs Virtus Segafredo Bologna: 117 – 71 (Q1 31 – 15; 61 – 35; Q3 84 – 55)

Olympiacos Piraeus: Walkup 6, Canaan 9, Lountzis 4, Larentzakis 11, Fall 15, Sloukas 8, Vezenkov 19, Papanikolaou 3, Bolomboy 5, Peters 15, Black 9, Mckissic 13.

Coach: Bartzokas

Virtus Segafredo Bologna: Cordinier 9, Mannion 2, Pajola, Bako 10, Jaiteh 7, Lundberg 3, Shengelia 9, Hackett 6, Mickey 12, Weems 7, Ojeleye 3, Teodosic 3.

Coach: Scariolo

Arbitri: BORYS RYZHYK, JOSEPH BISSANG, MILAN NEDOVIC.

Foto virtus.it