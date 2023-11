Serie B: I New Flying Balls ospitano Jesi alla ricerca del tris di vittorie consecutive

Se non c’è due senza tre, toccherà ai New Flying Balls dimostrarlo: domani, alle 20.30, si torna tra le mura amiche del Pala Arti Grafiche Reggiani per accogliere la General Contractor Jesi in vista del 10° turno di Serie B.

BIGLIETTI

Il match sarà in diretta su LNP Pass, mentre il costo del biglietto – acquistabile presso il botteghino del palazzetto sito in Viale 2 Giugno, 3, a Ozzano dell’Emilia (BO) – è di 10 euro. La biglietteria aprirà alle 19.30.

QUI NEW FLYING BALLS

Dopo la prova di forza contro Vicenza, Ozzano ha confermato il suo ottimo momento in casa di Lumezzane, in una gara chiusa di fatto al termine del terzo quarto. Due in più, rispetto alla gara contro i veneti, i giocatori andati in doppia cifra, mentre la difesa è riuscita a serrare ancora di più il canestro, per un totale di 56 punti subiti, il minimo stagionale. In vetta nella classifica realizzatori di squadra c’è sempre Abega (16.3 di media), ma alle sue spalle si è riposizionato capitan Cortese (13.4), che all’interno dell’arco vanta un 49% di canestri, così come proprio Abega e Bechi, mentre Martini e Balducci girano su, rispettivamente, 54% e 53%. Aspetti che sottolineano il momento di una squadra che, una volta arrivata sotto canestro, ha sempre ottime possibilità di aumentare il proprio bottino.

QUI GENERAL CONTRACTOR JESI

Vanta due vittorie in più dei biancorossi, la formazione allenata da Marcello Ghizzinardi, che sta facendo paura: nelle ultime tre uscite, mai sotto gli 86 punti. Merito, soprattutto, di Daniele Merletto e Roberto Marulli, leader ai quali vengono spesso in aiuto Tommaso Rossi e Santiago Bruno, buoni tiratori dalla lunga distanza. L’uomo di punta, però, con una media di 28 minuti giocati è Lorenzo Varaschin, che nelle mani ha 15 punti a gara – solo all’interno dell’arco – e l’80% ai liberi, posizione dalla quale comunque Jesi dimostra di sbagliare raramente.

LE PAROLE DI AUGUSTO CONTI

"Per noi sono state due vittorie importante, ma siamo solamente all’inizio: faremmo un errore capitale se pensassimo di essere bravi e competitivi con le altre squadre. Dobbiamo migliorare, crescere, perché ci aspettano prove importanti come quella contro Jesi, squadra competitiva che ha perso qualche punto a inizio campionato, ma sta giocando molto bene dopo aver recuperato tutti gli infortunati. Quando riusciamo ad avere una difesa solida e più giocatori che possono produrre, chiaro che la squadra ne trae beneficio: speriamo di riuscirci anche con i marchigiani, che ha un roster differente rispetto a noi. Quello che è successo all’ultimo turno dello scorso campionato è, ormai, acqua passata: loro si sono rinforzati, per noi sarà un banco di prova bello e stimolante".