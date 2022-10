Che Virtus! Vittoria in rimonta contro il Real Madrid

Punteggio basso in avvio, con le difese che hanno la meglio sull’attacco. Madrid punta tutto su Tavares che lucra falli e va in lunetta 3 volte nei primi 5′; dall’altra parte risponde Lundberg che dall’arco impatta sul 7-7. La Segafredo ha problemi di falli, con Jaiteh e Mickey che sono costretti alla panchina dopo un primo quarto che il Real conduce 24-18. Nel secondo quarto la squadra di casa prova il primo allungo, con il +9 firmato da Poirier. Timeout di Scariolo e Virtus che torna in campo affidandosi ai ribalzi e ai punti di Bako, che sfrutta subito bene i problemi di falli di Jaiteh. I bianconeri più volte arriva a -2, poi è Hezjona che riporta avanti i blancos, prima dei liberi di Teodosic che mandano le squadre all’intervallo sul 45-41. Esce meglio la Virtus dagli spogliatoi: Hackett serve Jaiteh, Lundberg ruba e conclude in contropiede, 45 pari e timeout Real dopo meno di 60″. Musa e Deck penetrano, Hackett infila la bomba e la Segafredo firma il primo vantaggio di serata. I bianconeri trovano continuità in attacco: ancora Jaiteh, prima della tripla di Teodosic, 55-62 Virtus a 4′ dalla fine del terzo quarto. Rodriguez fa girare meglio il Real ma dall’altra parte Bako mette in seria difficoltà la difesa avversaria e firma il +4 con cui si chiude la terza frazione di gioco. Ad inizio ultimo quarto la V nera trova in Jaiteh e Cordinier le bocche da fuoco dell’attacco: +14 per la Segafredo a 8′ dal termine. Il Real è tutto sulle spalle di Deck: prima tripla, poi fallo e canestro ma dall’altra parte Cordinier schiaccia in contropiede, Lundberg fa 1/2 dalla lunetta e si rimane sul +9 a 3′ dal termine. Gli spagnoli tornano sotto nel punteggio, con il solito Deck; dall’altra parte entra Teodosic che prima sbaglia da tre, poi segna un jumper dalla media. Il Real non demorde ma dall’altra parte la Segafredo tiene: Teodosic dalla lunetta fa 2/2 a 6″ dalla sirena, dall’altra parte Madrid accorci sempre ai liberi ma non va oltre. Vince la Virtus, 92-95 (virtus.it).