Bologna Basket: Stefano Rubinetti è un nuovo giocatore rossoblù

Il Bologna Basket 2016 dà il benvenuto a Stefano Rubinetti, proveniente dall'Angri Pallacanestro, squadra in provincia di Salerno che milita nella C Gold Campania. Alto 1,90 per 86 kg, nato il 23 aprile 1998 a Roma, Rubinetti occupa il ruolo di guardia e viene da una stagione in cui ha segnato 512 punti in 29 partite, con una media di quasi 18 punti e un best top di 32.

Stefano è cresciuto nelle giovanili dell’Eurobasket Roma, disputando ben 4 finali nazionali. Poi nel 2016 il trasferimento all’HSC Roma, sotto la guida di coach Stefano Bizzozi. Da qui, l’esordio in A2 con la Virtus Roma e, in seguito, il primo anno di serie B, sempre con l’HSC. Dal 2019 al 2022 ha girato tra serie B e C Gold a Viterbo, Cassino e, nell'ultimo anno, ad Angri, in Campania, dove ha avuto la soddisfazione di vincere il primo campionato senior e poi anche di ottenere il primato nella classifica marcatori della seconda fase playoff.

“Sono molto entusiasta di aver scelto il Bologna Basket 2016 – afferma Rubinetti - Ringrazio la società per aver riposto in me questa fiducia e oltretutto conosco coach Lunghini perché abbiamo lavorato insieme in passato. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza, in una città che respira la pallacanestro da mattina a sera, e già da ora do appuntamento ai tifosi al Palasavena. Cerco di essere il più utile possibile alla squadra, mi piace mettermi in ritmo con il tiro o con il pick&roll, aiutando i miei compagni a trovare le soluzioni migliori.

Stefano arriva da campionati di vertice – ha commentato Rossano Guerri, presidente del BB2016 – e siamo sicuri che sia ormai pronto al salto di qualità. Potrà fornire alla nostra squadra un significativo apporto ed aggiungere pericolosità in fase realizzativa, dando inoltre profondità al reparto esterni.