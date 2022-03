Virtus Bologna, alla Segafredo Arena il recupero del match con la Akronos Moncalieri

Appuntamento infrasettimanale con la Serie A1 di basket femminile per la Virtus Bologna di Lino Lardo. Le virtussine oggi, 15 marzo, palla a due alle ore 18:00, affronteranno alla Segafredo Arena la coriacea Akronos Moncalieri nel match di recupero della 17° giornata.

La Segafredo è reduce dalla bella vittoria centrata contro la Costruzioni Italia Broni con una Turner in grandissima evidenza ed una gara produttiva sia di Dojkic che Zandalasini. Moncalieri di contro ha subito il ko per mano di Campobasso, ma ha subito mostrato un'ottima Vanloo all'esordio con la canotta delle Lunette.

Alla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa Coach Lino Lardo. Ecco le sue parole: “Affrontiamo la seconda partita casalinga consecutiva in poco tempo, dopo tante trasferte ravvicinate e vogliamo sfruttare a pieno questo aspetto come abbiamo fatto con Broni".

E ancora: "Moncalieri ha inserito una giocatrice di alto livello ed è in corsa per l’obiettivo salvezza. Hanno giocato una buona partita a Campobasso: ci aspettiamo una squadra viva, che ha una fisionomia diversa rispetto all’andata".

"La vittoria con Broni - conclude Lardo - per noi è stata importante e vogliamo avere continuità: in questo momento l’obiettivo deve essere quello di affrontare questo finale di stagione con la giusta fiducia.”