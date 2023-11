Serie B: La Logimatic ospita la Gemini Mestre al “Pala Arti Grafiche Reggiani”

Secondo impegno consecutivo, tra le mura del Pala Arti Grafiche Reggiani, per i New Flying Balls di Augusto Conti: domani, alle 20.30, arriva la Gemini Mestre per l’11^ Giornata di campionato.

BIGLIETTI

Il match sarà in diretta su LNP Pass, mentre il costo del biglietto – acquistabile presso il botteghino del palazzetto sito in Viale 2 Giugno, 3, a Ozzano dell’Emilia (BO) – è di 10 euro. La biglietteria aprirà alle 19.30.

INFO

In ottemperanza agli ordini delle Forze dell’Ordine, il parcheggio antistante il palazzetto sarà riservato ai tifosi di Gemini Mestre, che verrà chiuso alle 17.30. I sostenitori di casa potranno usufruire dei parcheggi a Est e Sud dell’impianto, oppure dal lato opposto di Viale 2 Giugno. Inoltre, il Club comunica di aver aderito all’iniziativa di LNP e Pallacanestro Crema in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: presso la biglietteria sarà presente una raccolta fondi destinata alla Fondazione Libellula, che sostiene concretamente le donne con progetti umani. I capitani delle due squadre e gli arbitri, durante il minuto di silenzio prepartita, indosseranno una maglia dedicata sulla quale ci sarà scritto: “Ogni violenza contro le donne è una nostra sconfitta”.

QUI NEW FLYING BALLS

I biancorossi ripartono dal ko contro Jesi, in una gara in cui si è segnato poco, ma decisa solamente nella seconda parte: solo 50 i canestri di Cortese e compagni, il minimo stagionale, che hanno costretto al primo ko dell’era Conti. È tempo di voltare pagina, perché Mestre non è lontana in classifica, ma ha dimostrato di essere solida: servirà mettere in campo una prova aggressiva, ritrovando grande compattezza soprattutto sotto canestro.

QUI GEMINI MESTRE

Ha subito tanto, nelle ultime uscite, la squadra di Cesare Ciocca: mai sotto i 75 punti, anche se arriva dalla buona vittoria in casa contro Lions Bisceglie. È una squadra che ha buon flusso di gioco, brava sui rimbalzi d’attacco e guidata da un leader come Caversazio, che non vanta solo una media di 10 punti a partita, ma anche la capacità di trascinare la squadra. Particolare attenzione anche a Mazzucchelli, che con i suoi 11.7 di media si è dimostrato quasi infallibile dai tiri liberi (89%), così come Perin (93%).

LE PAROLE DI AUGUSTO CONTI

"Con l’ingresso nello staff Giovanni Piastra abbiamo sicuramente più energia, con la possibilità di dividerci i compiti. Dal punto di vista degli infortuni è stata una settimana un po’ travagliata, però abbiamo cercato di fare – come sempre – il meglio possibile: speriamo di recuperarli per domani. Mestre è una squadra sicuramente molto forte, con un gruppo molto consolidato dall’anno scorso e innesti per rimanere nelle zone alte – o altissime – della classifica. Sono ben allenati da un bravo allenatore, e anche se hanno avuto anche un periodo di difficoltà con quattro sconfitte consecutive, l’hanno superato brillantemente contro Bisceglie. Per noi sarà una partita molto complicata, dovremo dare il 110% per essere competitivi".