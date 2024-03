Serie B: Il Bologna basket 2016 non si ferma. Con Monfalcone arriva la quinta vittoria consecutiva

Vittoria con merito per il Bologna Basket 2016 nella trasferta di Monfalcone contro la Pontoni Falconstar. I bolognesi rafforzano così il primato in classifica e vedono avvicinarsi la terza fase. La squadra ha saputo ben imbrigliare gli avversari nella sua ragnatela difensiva, alternando come di solito la uomo con la zona 2-3. Una tattica redditizia che ha procurato palle recuperate e forzato le perse avversarie.

In attacco la chiave della vittoria è stato il tiro pesante: un ottimo 14/30 (47%), accompagnato da un positivo 11/15 ai liberi, statistiche che hanno compensato il dato non esaltante del tiro da 2 (32%). Bene anche i 43 rimbalzi e i 15 assist.

I meccanismi di gioco dei felsinei, inizialmente un po’ arrugginiti, man mano si sono fatti più precisi, producendo buone conclusioni e un gioco divertente. Sembra così definitivamente sconfitto quel ‘mal di trasferta’ che aveva colpito il team durante la stagione regolare.

Da incorniciare alcune prestazioni individuali, tutte decisive. Riccardo Azzano, galvanizzato dall’aria di casa (è nato ad Udine), ha sfoderato la migliore partita dell’anno: 18 punti, con 4/5 da 3 e 7/11 complessivo, e 8 rimbalzi. Thomas Tinsley si è esibito nella sua specialità, la bomba: per lui 19 punti, con 5/10 da 3 e 7/14 complessivo. Lucio Reinaudi ha elargito la solita prova tutta sostanza: 16 punti, con 5/9 dal campo, 7 rimbalzi e 6 assist. Ma va sottolineata soprattutto l’esibizione tra terzo e quarto quarto di Giacomo Bianchini che, in soli 9 minuti, mette una bomba e segna 2 liberi in un momento topico del match.

La cronaca

Partenza falsa per il BB2016 che sbaglia molti tiri facili anche da sotto canestro. Monfalcone prova ad allungare, ma due giochi da tre di Reinaudi tengono il gap ad appena 4 punti. Nel secondo quarto Tinsley dà una prima scossa con 4 triple e 14 punti, portando il BB2016 anche al +7, ma i padroni di casa tamponano lo svantaggio e all’intervallo sono sotto solo di 3. Al rientro dagli spogliatoi Reinaudi, Azzano e due triple di Zedda provocano una prima fuga dei felsinei, poi recuperata dalla Pontoni. Ci pensano allora un gioco da tre di Graziani e un’altra tripla di Azzano a dare il +7 di fine terzo periodo. Nel quarto quarto prima Ranieri, poi ancora una tripla di Azzano e infine i 5 punti di Bianchini danno un altro consistente “tesoretto” agli ospiti. A 4 minuti dalla fine il vantaggio è di 16 punti e il BB 2016 prova a gestirlo, con Reinaudi che prima piazza dai 6,75 un'altra perla e poi, avanti 6, intercetta la rimessa avversaria, portando a casa l’ambita vittoria.

Dopo la pausa pasquale l’appuntamento sarà in casa contro il Montebelluna Basket, domenica 7 aprile, alle ore 18.30, presso il Palasavena di San Lazzaro di Savena (via Caselle, 26).

Tabellino

Parziali Monfalcone-BB2016: 16-12; 34-37; 53-60.

Pontoni Falconstar Monfalcone: Maiola 13, Soncin, Rezzano 13, Antonutti (cap.) 17, Dragicevic ne, Bassi ne, Tossut 6, Gattolini ne, Romanin 7, Skerbec 10, Barel 3, Segatto 6. All. Fazzi.

Bologna Basket 2016: Tinsley 19, Reinaudi 16, Gamberini 2, Bianchini 5, Graziani (cap.) 5, Ranieri 6, Azzano 18, Lusvarghi 2, Zedda 8. All. Lunghini.