Anzolavino, arriva il centrocampista Alan Capitani

Importante, ennesimo colpo di mercato annunciato dall'Area Comunicazione dell'Anzolavino. Dopo Roccia, Satalino e GioeleTonelli arriva Alan Capitani ex Porretta, classe 95, centrocampista che la dirigenza tecnica verderossoblu' guidata dal D.T. Battelli pone a disposizione di mister Marrese, con in mano le chiavi della mediana e la leadership della squadra. Giocatore di spessore che entra nella sua piena maturità tecnico e tattica, può essere definito completo per peculiarità, tecniche e caratteriali. Incontrista e costruttore di prima manovra di gioco, sara' il perno della zona nevralgica del nuovo Anzolavino, al quale il suo arrivo conferisce grande solidità, sicurezza ed affidabilità. Alan inizia la sua carriera nella Pistoiese in serie D nel 2013, per poi passare al Cenaia, in Eccellenza. Arrivano quindi ben 6 stagioni nel Faro di Gaggio Montano di cui 5 in Promozione ed una in Eccellenza, nelle quali diviene beniamino del Vito Romagnoli, acquisendo carattere e personalità. Quest'anno infine, a Porretta, contribuisce in modo determinante alla felice stagione dei termali. Mister Marrese confida molto nel suo apporto consegnandogli senza dubbio, assieme a Cosner, la leadership dell'asse primario di squadra. Il Presidente Christian Tosi, assieme ad Angelo Scarpelli e Gianfilippo Rossi, gli da' il benvenuto nell' Anzolavino insieme ad un grande in bocca al lupo per l'importante stagione in arrivo.