Bologna-Inter 0-1: I nerazzurri si impongono di misura al Dall'Ara | Cronaca e pagelle

I felsinei escono sconfitti al termine di una partita brutta e molto spezzettata: a decidere l’incontro, una capocciata del difensore tedesco al 37’ del primo tempo.

Cronaca del match

Nel pentolone bollente del Dall’Ara, la prima occasione è a tinte nerazzurre con un sinistro in corsa di Sanchez respinto di piede da Skorupski. Palla fuori dalla zona rossa e occasione che sfuma. L’Inter sembra più in palla e al 14’ è Darmian a spaventare lo stadio: bolide a lato e punteggio ancora in parità. Sul fronte opposto, nulla di fatto e al 21’ Kristiansen fa un pasticcio che costringe agli straordinari un reattivo Skorupski sul tiro di Barella. Passato lo spavento, il Bologna risponde con un destro di Ferguson che insidia severamente Sommer. Respinta di pugno e stadio che alza i decibel. Purtroppo, pero, al 37’ l’Inter passa: cross di Bastoni spiovente da sinistra e colpo di testa letale di Bisseck lasciato un po’ troppo solo da Saelemaekers. All’intervallo, il Biscione è avanti di una lunghezza.

Ripresa che comincia con un Bologna piuttosto pimpante: al 48’, una discesa sulla corsia di destra porta al tiro incrociato Posch. Fucilata larga e Dall’Ara che sbuffa. I rossoblù non alzano il piede dall’acceleratore, ma gli assalti felsinei sono tutti tremendamente sterili e allora Motta inserisce Moro per Aebischer, poi Ndoye per Saelemaekers e infine anche Castro e Orsolini per Zirkzee e Odgaard. I cambi, smuovono un po’ le acque anche se gli emiliani non pungono come dovrebbero. Qualche potenziale ripartenza, ma nulla di veramente pericoloso. L’Inter amministra con esperienza il vantaggio e al termine dei sei minuti di recupero festeggia il successo che interrompe la striscia vincente del Bologna. Al Dall'Ara, finisce 1-0 per i nerazzurri.

Pagelle

Skorupski 6+: Si oppone in maniera hockeistica su Sanchez al 10’ del primo tempo, poi si esalta per rimediare al pasticcio di Kristiansen una dozzina di minuti più tardi. Forse, poteva fare meglio sulla zuccata di Bisseck.

Posch 6,5: Puntuale nelle chiusure e gagliardo in fase offensiva. Rischia di segnare il punto del pari con un bel diagonale nella ripresa.

Beukema 6: Tiene a bada gli attaccanti nerazzurri con le buone e a volte con le cattive. Più di così non si può pretendere in una gara del genere.

Lucumi 7: Imperioso in tackle al 24’. Poi legge bene i filtranti e distribuisce palloni manco fosse Pirlo. Il migliore dei rossoblù.

Kristiansen 6+: Cucina un frittatone che poteva costare caro al 22’, dopodiché si riscatta con un bell’intervento in scivolata all’imbrunire della prima frazione. Non malaccio, nella ripresa, in fase di spinta.

Freuler 6: Il centrocampo questa sera è qualcosa di molto simile alla Terra di Mezzo tolkeniana e lui cerca di districarsi tra orchi e uruk-hai. Lo svizzero resta un perno imprescindibile di questa squadra.

Aebischer 5,5: Si aggira nel sottosuolo del centrocampo senza incidere più di tanto. (Moro 5: Dovrebbe dare ritmo alla manovra. Dovrebbe, appunto)

Odgaard 6-: “Odgaard Allan Poe” ci mette quello che può sulla corsia, ma non è il suo ruolo e con il passare del tempo si spegne lentamente. (Orsolini 5,5: Batte un paio di corner in maniera rivedibile. Sembra calciare la palla medica, mentre dal suo mancino ci si aspetterebbe molto di più)

Ferguson 6: Fa il suo in una serata complessa.

Saelemaekers 5: Così così in attacco. Male in occasione del gol meneghino. (Ndoye 6,5: Entra e diventa immediatamente una spia rosso sul cruscotto nerazzurro: purtroppo non basta)

Zirkzee 6: Non riesce a dipingere il solito calcio, merito anche dei difensori nerazzurri che lo marcano in maniera impeccabile.(Castro 6: Pronti, via, spara la palla in Certosa. Poi lotta da solo in mezzo alla difesa ospite. Voto d’incoraggiamento).

Tabellino

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Freuler, Aebischer (69' Moro); Odgaard (80'Orsolini), Ferguson, Saelemaekers (74' Ndoye); Zirkzee (80' Castro). A disp. Bagnolini, Ravaglia, Ilic, Corazza, Lykogiannis, Calafiori, De Silvestri, El Azzouzi, Fabbian, Urbanski. All. Thiago Motta

Inter (3-5-2): Sommer; Bastoni, Acerbi, Bisseck; Carlos Augusto (45' Dumfries), Mkhitaryan (61' Frattesi), Calhanoglou (61' Asllani), Barella (81' Klaassen), Darmian; Sanchez, Thuram (66' Arnautovic). A disp. Audero, Di Gennaro, Pavard, De Vrij, Buchanan, Dimarco, Klaassen, Martinez. All. Simone Inzaghi

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Assistenti: Carbone-Giallatini

IV Uomo: Rapuano

Var: Mazzoleni-Mariani

Reti: 37' Bisseck

Ammoniti: 25' Zirkzee, 48' Freuler, 81' Klaassen

Note: Spettatori 30.204. Motta premiato nel prepartita come allenatore del mese di febbraio