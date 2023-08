Addio a "Carletto" Mazzone: tre volte panchina rossoblu

Carlo Mazzone è mancato oggi a 86 anni ad Ascoli Piceno. "Storico allenatore del calcio italiano per oltre un trentennio, e alla guida del Bologna in tre occasioni, nel 1985-86 in Serie B, nel 1998-99 e dal 2003 al 2005 in A. In particolare, la sua squadra del ‘98-‘99 ha espresso un gioco fra i più efficaci e spettacolari dei tempi moderni, vincendo l’Intertoto, raggiungendo le due semifinali di Coppa UEFA e di Coppa Italia e segnando ricordi indelebili nei cuori dei nostri appassionati" si legge nella nota di cordoglio del Bologna FC.

"Tutto il Bologna Fc 1909 piange la scomparsa di un professionista e di un uomo che ha sempre onorato i colori rossoblù con sana passione e dedizione, e porge alla famiglia le più sentite condoglianze".