Nuovo arrivo in casa Rossoblù. Soumaoro è arrivato a Bologna

Nuovi rinforzi per il Bologna. Adama Soumaoro, classe 1992 è un difensore di origine francese del Lille che però arriva dal Genoa dove ha giocato per 6 mesi e con la cui maglia lo scorso anno è entrato 8 volte e segnato 1 volta, proprio contro il Bologna. Il giocatore è stato ottenuto con un prestito e il riscatto fissato a 2 milioni di euro. Soumaoro oggi era a Casteldebole per iniziare le visite mediche di rito, superate le quali, potrà firmare il contratto.