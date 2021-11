B1: la CLAI Imola torna al successo con Certosa e consolida il secondo posto

Una vittoria che mancava e che rinforza finalmente la classifica della. La formazione emiliana si è infatti imposta fra le mura amiche contro il giovane fanalino di codain una partita mai in dubbio. I pronostici sono stati rispettati in pieno e ilnon poteva che essere una conseguenza dei valori in campo.

Le avversarie, tra l’altro, sono ancora ferme a zero punti in classifica e non sono mai riuscite a impensierire le padrone di casa. Il 25-15 del primo set ha fatto subito capire come sarebbe andata questa settima giornata di B1 femminile. Negli altri due parziali Imola ha fatto ancora di meglio, lasciando a Certosa appena 14 e 11 punti per un successo senza se e senza ma.

Tra le migliori in campo bisogna sottolineare le ottime prestazioni di Migliorini (autrice di 13 punti) e Folli (11). Con questi tre punti, Imola è più seconda che mai, a cinque lunghezze dall’inarrivabile capolista Exacer Montale e in attesa che Forlì recuperi il proprio match rinviato. Il tabellino del match:

Csi Clai Imola – Certosa Volley 3-0 (25-15; 25-14; 25-11)

Csi Clai Imola: Pedrazzi 6, Taiani 2, Pelloni (L), Cavalli 5, Bughignoli 2, Folli 11, Migliorini 13, Carnevali, Gherardi 9, Ferrari 7, Rizzo 4. All: Ghiselli

Certosa Volley: Bonfanti (L), Biancardi 2, Conforti 2, Giunta 3, Maggi 5, Viola, Stagnaro 4, Belloni, Omonoyan 4, Gardini (L), Marabelli, Casarino. All: Di Toma