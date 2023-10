Volley femminile B1. Fatro Ozzano subito sul velluto: Piacenza va ko in tre set

La Fatro Ozzano esordisce in serie B1 (girone C) con una rotonda e convincente vittoria ai danni della VAP Piacenza. Nel primo impegno ufficiale della loro stagione, le ragazze allenate da coach Turrini ottengono l'intera posta in palio grazie ad una prestazione solida e iniziano quindi nel migliore dei modi la loro avventura nella terza categoria nazionale, edizione 2023/24. Il punteggio dell'incontro non è mai stato in discussione, con la Fatro sempre avanti nel punteggio e abile nel gestire con buona maturità i diversi tentativi di rientro delle avversarie.

Arrivano 3 punti molto importanti e una grande iniezione di fiducia per tutto il gruppo, dimostratosi assolutamente pronto anche per questo tipo di palcoscenici e per dare battaglia contro qualsiasi rivale. Da incorniciare soprattutto il terzo parziale della partita, quello in cui Ozzano ha lasciato alle avversarie soltanto 17 punti. Il PalaReggiani può rivelarsi l’arma in più in questa stagione, anche se la Fatro dovrà fare i conti anche con le trasferte, a partire da quella della settimana prossima sul campo di un altro avversario piacentino, l’Everest MioVolley. Il tabellino del match:

FATRO OZZANO-VAP PIACENZA 3-0 (25-20, 25-20, 25-17)

OZZANO: Guerra, Carnevali, Bondavalli, Monaco, Ghiberti, Ferrari, Casini, Pavani, Coco, Ndiaye, Pedrazzi, Righi, Pedretti. All. Turrini

PIACENZA: Schilllkowski, Da Pos, Iacona, Terrana, Riccio, Milani, Nella, Ucovic, Ruggeri, Ouahoun, Bibolotti, Borri, Dodi, Gazzola. All. Licata