B1: finisce a Cesena la corsa ai play-off della Clai Imola

Si infrange al Carisport di Cesena la rincorsa alla zona playoff della Csi Clai Imola che paga la maggior determinazione delle cesenati. La partita è terminata con un 3-1 beffardo in favore delle romagnole, con le ragazze di coach Ghiselli capaci di reagire in modo adeguato solamente nel terzo set. Partenza sprint nel primo set con le bianconere che si portano avanti 9-0, battono bene e difendono tanto, mentre Imola cerca degli angoli impossibili in attacco; Mazzotti di prima intenzione mette a terra il 14-3, Benazzi dalla seconda linea è micidiale (17-8), Favero sbaraglia la difesa avversaria (21-10), chiude Polletta in mani out 25-14.

Decisamente più combattuto il secondo parziale con le due formazioni che si rincorrono a vicenda (5-5), sull’ace di Imola (8-10) coach Lucchi chiama timeout, ci pensano i centrali: prima Gennari con due punti consecutivi agguanta la parità (14-14) , poi Caniato piazza tre muri consecutivi (20-17) e serve divinamente Benazzi che picchia forte (24-21), Imola non molla ma dopo un miracolo in difesa di Polletta, si confonde e regala il 25-23.

Nel terzo set le imolesi partono agguerrite guadagnando un primo strappo (3-5, 8-13); Benazzi da posto quattro accorcia le distanze (14-15), l’ace profondo di Caniato vale il 18-18 ma Imola non ci sta e chiude 22-25 alla prima occasione. L’ultimo parziale è l’emblema della prova di squadra dell’Antelini che non lascia scampo alla Csi Clai con un perentorio 25-16. Il tabellino del match:

Elettromeccanica Angelini Cesena – Csi Clai Imola 3-1 (25-14, 25-23, 22-25, 25-16)

ELETTROMECCANICA ANGELINI CESENA: Calisesi (L1), Mazzotti 3, Gennari 15, Favero 14, Polletta 12, Benazzi 18, Caniato 9; ne: Altini, Roversi, De Bellis, Zuffi (L2), Zanetti, Conficoni, Tiberi. All. Lucchi.

IMOLA: Taiani, Pelloni(L1), Cavalli 4, Bughignoli 5, Folli 8, Migliorini 11, Carnevali 1, Gherardi 9, Ferrari 4, Rizzo 9; ne: Pedrazzi, Telarini. All. Ghiselli.