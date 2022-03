B1: Imola concreta e letale, con Campagnola è un 3-0 netto

Prestazione compatta di una Csi Clai Imola che regola la Osgb Campagnola con un netto 3-0. La formazione emiliana rimane ben salda al quarto posto, con la zona play-off distante cinque lunghezze, forse un divario eccessivo ma non impossibile visto che le partite da disputare sono ancora diverse. Il primo set è stato dominato da Imola, che se lo aggiudica con un perentorio 25-16. La squadra ospite fa fatica in tutti i fondamentali, soprattutto in ricezione non riuscendo a contenere il servizio forzato della CSI CLAI.

Il secondo parziale, invece inizia con una discreta parità (8-8 e 10-10). Successivamente Imola prende il largo portandosi avanti 17-12 nel punteggio. Campagnola Emilia sembra avere una reazione e comincia a recuperare addirittura arrivando a -1 dalla compagine avversaria. Ciò nonostante, dopo il side-out vincente imolese, Campagnola sbaglia ben due appoggi in scambi prolungati che si rivelano in muro punto per la CLAI, dunque il cenno di recupero campagnolese viene vanificato e Imola rimane in testa fino a fine frazione (24-20).

OSGB cancella due set point, ma comunque perde anche il secondo parziale 25-22 dopo l'attacco vincente di Rizzo. Il terzo ed ultimo periodo è più o meno una fotocopia del primo: ad un certo punto del set Imola schiera il doppio cambio (Carnevali per Ferrari e Taiani per Cavalli).

La formazione della Bassa Reggiana ricambia, tuttavia, la situazione cambia di poco. Sul 24-17 le ospiti annullano tre match point, però queste speranze vengono subito vanificate da Taiani che sigla il termine della partita e soprattutto del bel dominio delle padrone di casa. Il tabellino del match:

CSI CLAI IMOLA-CAMPAGNOLA EMILIA 3-0 (25-16; 25-22; 25-20)

IMOLA: Pedrazzi, Taiani 1, Pelloni (L), Cavalli 2, Telarini, Bughignoli, Folli 15, Migliorini 6, Carnevali, Gherardi 15, Ferrari 11, Rizzo 11. All: Ghiselli

CAMPAGNOLA: Solieri (L), Frignani, Menozzi 5, Fanzini 8, Ferrari (L), Puglisi 7, Varini, Fava 6, Galli Venturelli, Secciani, Scalera 7, Trevisani 1, Baldelli, Lodi 1. All: Longagnani