B1. Prova di forza per la Clai Imola che espugna Modena e ottiene la seconda vittoria consecutiva

La Csi Clai Imola impone la propria indiscutibile qualità anche sul parquet di Modena e conquista la seconda vittoria della sua stagione in altrettante partite disputate. Dopo l’esordio (casalingo) vincente con Ravenna, la banda di coach Caliendo ottiene il primo successo lontano dal PalaRuscello, mantiene l’imbattibilità nel girone C portandosi a quota 5 punti in classifica e rimanendo quindi lassù nelle posizioni che contano. Orfana di Anna Casotti a causa di un piccolo problema fisico, Imola si affida sotto rete a Rizzo e Migliorini, centrali di assoluta affidabilità che, come al solito, portano molti punti alla formazione imolese. Per il resto il tecnico napoletano ripropone lo stesso sestetto che aveva iniziato il match con Ravenna, con capitan Cavalli confermatissima in cabina di regia, Cammisa, Esposito e Rubini. Alessia Mastrilli è come al solito il libero, punto di riferimento fondamentale in fase difensiva grazie alla sua enorme esperienza.

La partita con le temibili modenesi è stata giocata sempre punto a punto, sin dai primi palloni. Nel primo parziale, la Clai si trova spesso a rincorrere le avversarie, ma trova la forza di ricucire il divario e di vincere il set ai vantaggi dopo una lotta davvero molto appassionante. L’equilibrio permane anche per buona parte del parziale successivo, ma anche in quest’occasione le santernine sono abili ad aggiudicarsi i punti decisivi ed a portarsi quindi sul doppio vantaggio. Nel terzo set, Imola parte male e si trova immediatamente ad inseguire. Sotto di quattro punti nella parte finale del parziale, Cavalli e compagne riescono a ribaltare l’esito della contesa grazie al loro immenso carattere e ad alcune giocate di pregevole fattura. È 3-0 Clai, corsara e piuttosto convincente nella prima gara esterna della sua stagione. Top scorer di serata Sofia Migliorini con 13 palloni messi a terra, seguita a ruota da Rubini con 12, Rizzo con 10 e Cammisa con 9. Una vera e propria cooperativa di punti che ha permesso alla Clai di uscire indenne da un campo molto complicato, sul quale parecchie squadre dovranno sudare parecchio per fare punti.

Il gioco proposto non è stato di qualità eccelsa, ma ciò che contava maggiormente era doppiare la vittoria dello scorso fine settimana e dare al campionato un altro segnale significativo. La Clai c’è ed è pronta a vivere un’altra stagione da assoluta protagonista. Lo dimostra senza mezzi termini questo avvio di campionato, condito da due vittorie preziose e dall’enorme peso specifico che fanno già ben capire di che pasta sono fatte queste ragazze terribili. Adesso arriva una pausa di due settimane per Imola, che tornerà in campo soltanto sabato 28 ottobre per far visita a Garlasco, che staserà (a sorpresa) ha espugnato Ravenna al tie-break decisivo. Lo staff tecnico avrà quindi tutto il tempo necessario per sistemare quei dettagli che non hanno funzionato al meglio in queste prime uscite, lavorando in un clima di assoluta fiducia e di estremo ottimismo che solitamente permette alle atlete di allenarsi al loro meglio.

“Siamo riuscite a portare a casa 3 punti e questo era quello che volevamo- commenta l’opposto Sara Esposito. All’inizio eravamo un po’ tese, ma ci può stare visto è solo la seconda partita di campionato. Dobbiamo sempre partire cariche e condurre il nostro gioco fin dal primo punto, senza lasciare che siano gli altri a metterci in difficoltà. Per il momento mi sto trovando molto bene con tutti: società, ragazze e staff. Dal punto di vista tecnico c’è ancora comunque molto da migliorare. Dobbiamo trovare l’affiatamento tra di noi ed essere più costanti durante la partita. Siamo solo alla seconda gara ma dobbiamo imparare a spingere e avere la carica giusta fin dall’inizio. Siamo noi a dover dettare il ritmo del gioco”. Il tabellino del match:

VOLLEY MODENA-CLAI IMOLA 0-3 (24-26; 22-25; 22-25)

MODENA: Bonfanti (L2) ne, Bozzoli 16, Malovic 6, Biancardi 8, Malenotti, Guerra, Lancellotti 1, Omonoyan 10, Malagoli ne, Boscani ne, Gerosa 9, Bartesaghi, Rocca (L), Fiore ne. All. Di Toma

IMOLA: Casotti ne, Arcangeli, Cavalli 3, Cammisa 9, Lanzoni ne, Migliorini 13, Mastrilli (L), Rubini 12, Gaffuri ne, Esposito 8, Missiroli 1, Fazziani ne (L2), Rizzo 10. All. Caliendo