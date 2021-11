B1: Scala Reale per la CLAI Imola, contro Garlasco la quinta vittoria consecutiva

Cinque partite e cinque vittorie per, che settimana dopo settimana, si dimostra essere la squadra con la tenuta atletica e mentale migliore di questo campionato. Ancora una volta è sulla lunga distanza che vengono fuori le migliori qualità di questo gruppo,, per poi piazzare la zampata finale. I tre tie-break disputati non consentono il primo posto, occupato dalla Emilbronzo Montale capace anche in questa giornata di portare a casa i tre punti e guadagnando così una lunghezza sulle

Il campionato è ancora molto lungo e pieno di insidie, ma questa squadra sembra trovarci gusto a superare le situazioni più difficili. Per la seconda gara interna di campionato Ghiselli sceglie di partire con Cavalli in palleggio, Ferrari opposto, Folli e Gherardi in banda, Migliorini e Rizzo a centro, Pelloni libero. Per tutto il primo set e per gran parte del secondo sono le ospiti ad avere le sorti dell’incontro nelle mani. Sul 16-21 per Garlasco nel secondo set c’è la prima reazione di Clai che piazza una preziosa rimonta con Carnevali al servizio e Gherardi in attacco, per poi riuscire a pareggiare il conto alla seconda palla set. Il terzo set però torna a mostrare la superiorità di Garlasco. Ed anche l’inizio del quarto non è incoraggiante.

Ospiti avanti fino a 10-7, poi altra reazione di Csi Clai con Migliorini a muro e Gherardi in attacco. Sul 14 pari comincia finalmente la fuga in avanti di Clai che allunga e chiude lasciando Garlasco a 18 punti. Il quinto set infine vede Clai protagonista nella seconda parte. Al cambio campo è avanti 8-6. Carnevali entra per Cavalli in seconda linea ed orchestra le compagne fino a 14-10. Paura per due match-ball annullati, ma l’invasione finale di Garlasco vista dagli arbitri manda agli archivi la quinta vittoria consecutiva del gruppo più affiatato del campionato.

Gli esami per Csi Clai non finiscono, anzi diventano sempre più difficili. Sabato prossimo 20 novembre si sconfina in Lombardia per affrontare il Csv-Ra.Ma. Ostiano, squadra del piccolo comune della provincia di Cremona posizionata, in pieno centro-classifica con due vittorie e tre sconfitte. Fischio di inizio alle 20:45. Il tabellino del match:

Csi Clai Imola – Volley 2001 Garlasco 3-2 (21-25; 26-24; 19-25; 25-18; 15-12)

Csi Clai Imola: Pedrazzi, Taiani 3, Pelloni (L), Cavalli 2, Telarini, Bughignoli, Folli 13, Migliorini 11, Carnevali 1, Gherardi 21, Ferrari 7, Rizzo 13. All Ghiselli

Volley 2001 Garlasco: Baruffi 4, De Martino 2, Ferrari (L). Sala 12, Vecerina 13, Favaretto 12, Mastronardi, Cazzato, Cortellazzo 9, Armondi 11, Sellero. All: Angelescu