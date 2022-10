B1: la VTB Bologna si riprende la vetta della classifica, netto 3-0 contro San Damaso

Dopo due settimane lontano dalle mura amiche, la VTB Bologna torna al Pala Lercaro per il quarto turno del girone D della B1 di volley femminile. La formazione emiliana è sempre più in testa alla classifica dopo il rotondo successo di ieri pomeriggio contro la Pallavolo San Damaso. Le modenesi erano un avversario imprevedibile, ma le ragazze di coach Angelescu hanno fatto sembrare la sfida regionale qualcosa di molto simile a una passeggiata.

Le avversarie sono riuscite infatti a raggranellare appena 45 punti, con parziali eloquenti in ogni set. La partita si è indirizzata subito lungo gli ambiziosi binari bolognesi. La VTB ha creato un divario troppo ampio per essere recuperato e il 25-14 ha fatto rompere in fretta il ghiaccio alle padrone di casa per un 1-0 giunto in grande fretta. La reazione di San Damaso ha fruttato solamente cinque punti in più nel secondo parziale rispetto alla frazione di gioco precedente.

Nel terzo set, poi, il dominio è stato reso ancora più evidente da un 25-12 che non ha bisogno di alcun commento. Tra una settimana, sabato 5 novembre, la capolista sarà di scena a Modena per una trasferta che potrà confermare questo importante primato e tutte le ambizioni bolognesi per quel che riguarda la scalata alla Serie A2. Il tabellino del match:

TMB BOLOGNA-PALLAVOLO SAN DAMASO 3-0 (25-14, 25-19, 25-12)

BOLOGNA: Ristori, Boninsegna, Fiore, Pavani, Campisi, La Porta (L1), Neriotti, Tonelli, Saccani, Taiani, Cavalli (L2), Bernardeschi, Dall’Olmo Casadio. All. Angelescu

SAN DAMASO: Venturelli, Credi, Bellei, Baldoni, Pecorari, Semprini, Borelli (L1), Odorici, Selmi, Montorsi (L2), Tesini, Guerra, Raineri. All. Andreoli