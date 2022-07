Volley A3, Govoni torna a Bologna

Tre stagioni su quattro nella storia della Geetit Pallavolo Bologna avranno la firma del regista Filippo Govoni. Tassello fondamentale della promozione in A3, “Govo” aveva lasciato il capoluogo emiliano per difendere l’altra compagine della regione, avvicinandosi ulterioremente a casa dove ad attenderlo si è aggiunto il figlio Pietro. Il rapporto tra il palleggiatore e la società felsinea non si è mai incrinato e nella stagione 22-23 le due parti torneranno a lottare insieme.

Non a caso il primo giocatore ad essere annunciato è proprio lui, volto noto ai tifosi come a tutto il panorama pallavolistico. Filippo ha delle spiccate qualità tecniche e tattiche oltre che umane che lo rendono un giocatore di grande equilibrio: un vero e proprio pilastro per la società petroniana.

" L'ultimo capitolo con la società non poteva avere un finale migliore quindi ritornare a Bologna è un vero piacere. Inoltre, - ha detto l'atleta - ritroverò l’allenatore che avevo la scorsa stagione con il quale so di poter lavorare bene. Diciamo che cerco di fare sempre il massimo sia in palestra che a casa dove il mio tempo libero è dedicato completamemte a Ilaria e Pietro, che sarà sicuramente il nostro primo tifoso al palazzetto. A tal proposito mando un caloroso saluto a tutti i supporter rossoblu e li aspetto presto al palazzetto".