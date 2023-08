Il cammino della VTB Bologna in Serie A2 comincerà in Friuli Venezia Giulia

Tutto pronto per dare inizio al 79º Campionato di Serie A2 Femminile. Dopo aver suddiviso le venti formazioni in due gironi, in base al ranking e con la separazione delle squadre delle due isole, la Lega Pallavolo Serie A Femminile ha reso noto il calendario del campionato che avrà inizio nel weekend del 7/8 ottobre. Nella prima giornata, la VTB FCREDIL Bologna sarà ospite della Cda Volley Talmassons FVG prima di disputare la prima partita in casa, al Palasport Luciano Marani di Budrio, contro la Bartoccini-Fortinfissi Perugia.

Inserita nel Girone A, la compagine del presidente Sabbioni sarà chiamata ad affrontare anche due tra le formazioni che puntano alla promozione nel massimo Campionato Italiano: la Valsabbina Millenium Brescia e la Futura Giovani Busto Arsizio, oltre alla Nuvolì AltaFratte Padova, già avversaria della squadra rossoblù nello scorso aprile, in occasione della semifinale di Coppa Italia. La presentazione dei campionati, organizzati dalla Lega, si svolgerà il 4 ottobre a Milano sebbene la formula della Serie A2 sia stata già delineata. Al termine della Regular Season verranno realizzate una Pool Promozione andata e ritorno, nella quale si affronteranno le prime cinque squadre dei due Gironi e una Pool Salvezza che vedrà impegnate le restanti formazioni.

La prima classificata della Pool Promozione, nella quale saranno considerati anche i punti della Regular Season, verrà promossa, mentre le squadre dalla seconda alla quinta posizione disputeranno i Playoff Promozione con semifinali e finali al meglio delle tre partite. Nella Pool Salvezza, invece, le formazioni di entrambi i gironi si affronteranno in dieci gare tra andata e ritorno al termine delle quali le ultime cinque, tenendo anche conto dei punti raccolti nella stagione regolare, retrocederanno in Serie B1.