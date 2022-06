Ennesima riconferma in casa Csi CLAI Imola: Benedetta Rizzo rinnova per il quarto anno di fila

Prosegue il giro delle riconferme in casa Csi Clai Imola. Anche Benedetta Rizzo ha deciso di rinnovare il rapporto per un altro anno. Per lei la stagione 2022-2023 sarà la quarta in maglia emiliana. La decisione è giunta in accordo con la società al termine di alcune valutazioni personali.

“Quest’anno ci ho pensato un attimo in più rispetto alla passata stagione, proprio per motivi personali. Mi sono voluta prendere un po’ di tempo per valutare l’impegno che dovrò sostenere sia dal punto di vista fisico, che dal punto di vista mentale. Poi alla fine la decisione l’ho presa perché questa è davvero un’ottima società nella quale si sta molto bene e dove c’è grande rispetto delle persone. Qui, in questi anni, ho davvero sentito il senso della famiglia”.

La giocatrice ha poi parlato del nuovo allenatore Nello Caliendo: “Sì, e confesso che anche lui mi ha aiutato e prendere questa decisione. Mi è piaciuto da subito il suo approccio all’allenamento, e lui personalmente mi ha chiesto di far parte del suo roster. La sua opera di convincimento ha rappresentato una bella spinta verso questa decisione”.

La scelta di rimanere a Imola è anche una scelta di vita: “A Lugo ho un lavoro. So che non vivrò di pallavolo. Per me la pallavolo rimane un hobby, molto impegnativo, ma è pur sempre una seconda attività. Ammetto di avere ricevuto delle chiamate da altre società, e la cosa mi lusinga molto, ma poi considerando tutto non ho avuto difficoltà a decidere di restare”.