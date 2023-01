Clai Imola, capitan Cavalli a tutto tondo: “Dobbiamo dimostrare di essere all’altezza di quanto fatto”

Regista. Capitano. Leader. Punto di riferimento. Tutto questo, e molto altro, è Sofia Cavalli per la Csi Clai Imola. Assieme a lei, bandiera indiscussa della squadra imolese, i canali ufficiali del club hanno analizzato quanto successo finora in questa prima parte di campionato, con un occhio già rivolto a sabato 4 febbraio, quando la Clai tornerà in campo a Trevi per una sfida già molto importante in ottica play-off.

Queste sono le impressioni della giocatrice: “In questi primi mesi, abbiamo giocato spesso in casa, e questo ci ha favorito parecchio soprattutto nella fase iniziale della stagione. Giocare alla palestra di Via Volta è per noi un grande vantaggio, questo è innegabile. Non collego comunque il fattore campo alle sconfitte che abbiamo subito finora. Per esempio, a Bologna abbiamo perso contro una squadra davvero molto forte soltanto al tie-break decisivo e avendo peraltro avuto qualche possibilità di vincere il match. E quella partita ci ha insegnato davvero tanto”.

Alcune partite hanno finito per incidere sul rendimento della squadra: “La sconfitta di Modena ha lasciato a tutti noi un grande amaro in bocca, soprattutto per il fatto che non siamo riusciti ad esprimere la nostra pallavolo migliore. Era fondamentale fare punti su quel campo, contro un avversario alla nostra portata, e invece quel giorno tutto è andato storto. Quindi, si, questa sconfitta in particolare ha inciso, però appena 7 giorni dopo abbiamo giocato una grande partita in casa contro Ravenna ottenendo una bellissima vittoria. Quindi le sconfitte ci hanno buttato giù, ma non hanno mai segnato il nostro percorso”.

Inevitabile pensare al futuro: “Tutte le ragazze più giovani del nostro roster hanno un grande potenziale e c’è la concreta possibilità di aprire un ciclo con basi solide. D’altronde, questo modo di agire fa parte della filosofia della nostra società. Investire sul gruppo è da sempre uno dei cardini del mondo Clai. Ci sono tutti gli elementi affinché ciò avvenga anche questa volta”. Infine, un focus sui traguardi da raggiungere a breve: “L’obiettivo è quello di fare un buon girone di ritorno e di dimostrarci all’altezza di quanto fatto nella prima parte. Ce la metteremo tutta per fare il maggior numero possibile di punti e per arrivare sempre più in alto in classifica”.