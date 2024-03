La Clai Imola intravede la Serie A: il derby con l’Ozzano sarà decisivo in chiave play-off

La Csi Clai Imola espugna anche il campo di Pavia (3-0 il finale) e ottiene la vittoria numero 14 della sua stagione, confermando ancora una volta il primato solitario nella classifica nel girone C di serie B1 femminile. La formazione di coach Nello Caliendo non ha giocato la sua miglior pallavolo ma è tornata dalla trasferta lombarda con altri 3 punti da sommare in graduatoria, e questo è ciò che importa maggiormente in tutto l’ambiente santernino. La SFRE- Tecnilux di coach Mauro Fontana ha lottato con il cuore sin dal primo pallone alla ricerca dell’impresa disperata contro la capolista, ma il divario tecnico-tattico tra le due formazioni è apparso piuttosto evidente nel corso di tutta la contesa.

La Clai ha faticato a trovare il ritmo gara e nei primi due parziali spesso si è trovata a rincorrere le avversarie, che comunque hanno regalato parecchio e non sono mai state in grado di mantenere quella continuità di gioco che avrebbe permesso loro di rimanere dentro la partita più a lungo. Nei momenti decisivi, Imola ha sempre saputo trovare le soluzioni più appropriate per scardinare la resistenza della formazione pavese e ha giocato con grande maturità ed esperienza quei pochi punti che hanno determinato l’esito finale della sfida. Più in discesa il terzo set, gestito con maggior agio da Rubini e compagne complice anche un leggero calo fisico e mentale delle padrone di casa comunque mai dome.

Pavia si è dimostrata viva e non ha assolutamente demeritato di fronte alla regina del campionato, che per l’ennesima volta ha confermato con i fatti di saper raccogliere il massimo anche nelle serate in cui non tutto gira alla perfezione come si vorrebbe. Dopo quella con Garlasco altra prestazione positiva per l’opposto Sara Esposito, capace di mettere a terra 15 punti ma soprattutto molto brava nel prendere per mano la sua squadra nelle situazioni più delicate dell’incontro. “Bibi” Rizzo e Sofia Migliorini si sono confermate le solite certezze sotto rete, così come sono state estremamente convincenti la regia di capitan Cavalli e la prestazione difensiva dell’eterna Alessia Mastrilli. Positivo anche l’apporto delle giocatrici entrate a gara in corso e che finora avevano avuto scarso minutaggio, Missiroli e Casotti su tutte, a dimostrazione del fatto che tutto il gruppo sta remando nella stessa direzione e verso lo stesso identico obiettivo.

Con il quarto successo consecutivo, il nono nelle ultime dieci gare disputate, Imola raggiunge quota 42 in classifica e allunga su tutte le inseguitrici eccezion fatta per Rubiera vittoriosa per 3 set a 0 a Piacenza e sempre ferma a –2 dalle imolesi (con il turno di riposo ancora da osservare). Garlasco è stata costretta al tie-break da una Fatro Ozzano in grande fiducia (era avanti 2-0) ed è scivolata a 5 punti di distanza, mentre Gossolengo è stata superata sul proprio terreno dalle reggiane di Campagnola (sempre al quinto set) e adesso è lontana addirittura 7 lunghezze avendo anche giocato una gara in più. I risultati delle ultime due settimane hanno davvero sorriso alla Clai, che dal canto suo sta tenendo un ritmo di navigazione impressionante e si sta quindi meritando senza ombra di dubbio la vetta provvisoria in questo girone. All’orizzonte si vede il derby con Ozzano, che verrà giocato al PalaReggiani la prossima domenica (17 marzo) alle ore 17 e che a questo punto potrebbe diventare una tappa fondamentale nell’avvicinamento ad uno di quei 3 posti che garantiscono l’accesso ai play-off promozione.

Sarà ovviamente una partita particolare, infarcita di tanti ex, e proprio per questo dal pronostico per nulla scontato. In questo straordinario percorso di vertice, diventa fondamentale ragionare tappa dopo tappa senza guardare troppo avanti ma sempre con la ferma convinzione di voler rimanere lassù in alto il più a lungo possibile contando sull’apporto di tutte le ragazze del roster.

Queste le parole di Sofia Migliorini, ieri tra le migliori in campo, al termine della gara con Pavia: “È stata una partita molto strana. Ci aspettavamo una gara dal ritmo basso, trovandoci di fronte ad una squadra di bassa classifica, ma in realtà loro mi hanno stupito parecchio. Sono molto giovani quindi sbagliano tanto, ma nel complesso sono state in grade di sviluppare un buon gioco. Noi non abbiamo spinto al massimo e non è stata una bellissima partita da vedere, ma alla fine l’abbiamo portata a casa nonostante qualche errore di troppo. Per quanto riguarda il derby con Ozzano, lo attendo con molta carica. C’è rivalità e in campo scenderanno giocatrici che si conoscono molto bene a vicenda; quindi sarà una partita divertente e bella da giocare. È una formazione molto organizzata e grintosa, e questo è l’aspetto che potrebbe metterci maggiormente in difficoltà. Non vedo l’ora di giocare e lavoreremo sodo in settimana per arrivare a questo appuntamento al nostro massimo”. Il tabellino del match:

TECNILUX PAVIA-CLAI IMOLA 0-3 (19-25; 21-25; 21-25)

PAVIA: Pasini, Martini, Ferraris, Giudici, Baiardi, Migliore, Tonello, Lanzarotti, Ciceroni, Giunta, Boscolo, Badaracco, Bonitempo, Lazzarin. All. Fontana

IMOLA: Cavalli 4, Esposito 15, Cammisa 1, Rubini 8, Migliorini 12, Rizzo 12, Mastrilli (L), Arcangeli, Casotti 1, Missiroli. Ne: Lanzoni, Gaffuri e Fazziani (L). All. Caliendo