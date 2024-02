La Clai Imola riabbraccia i propri tifosi: dopo oltre un mese si torna al PalaRuscello

È passato oltre un mese dal 13 gennaio scorso, giorno in cui la Csi Clai Imola ha giocato per l’ultima volta davanti al suo pubblico del PalaRuscello. In quell’occasione arrivò una vittoria piuttosto agevole ai danni della giovane Piacenza (3-0 il risultato finale per le imolesi), seguita dalla bruciante sconfitta di Gossolengo e dal convincente successo esterno di Ravenna che ha appena inaugurato, dopo la sosta, il girone di ritorno di serie B1 femminile. Dopo averlo raggiunto appena prima di Natale, le ragazze guidate da coach Nello Caliendo hanno mantenuto così il primato in classifica nel girone C grazie ai 3 punti ottenuti sabato scorso al PalaCosta ed ora possono finalmente tornare nella loro “casa” per affrontare il Volley Modena.

La formazione canarina naviga abbastanza tranquilla a centro classifica con 18 punti (frutto di 6 vittorie e 7 sconfitte) e per il momento mantiene un margine di sicurezza piuttosto ampio sulla zona retrocessione, con Pavia (a riposo in questa giornata) quartultima distante ben 7 lunghezze. La Clai si troverà ad affrontare una squadra giovane ma allo stesso tempo molto combattiva e tenace, superata all’andata con un perentorio 3-0 esterno che però fu molto combattuto in ogni singolo parziale e che costrinse quindi le santernine ad una prestazione di grande sostanza soprattutto dal punto di vista fisico.

Imola è chiamata a fare bottino pieno e a sfruttare il turno interno piuttosto favorevole per rimanere ancora davanti a tutti e per tenere così a debita distanza le sempre più agguerrite rivali. Il match casalingo contro Modena è un’occasione che non può assolutamente essere fallita, anche e soprattutto per dare un seguito a quanto di buono visto nella sfida dello scorso fine settimana sul parquet del Mosaico. Contro le ravennati, Rubini e compagne hanno dimostrato per l’ennesima volta la forza del gruppo e la maturità di questa squadra, e lo stesso dovranno fare in ogni partita da qui al termine della stagione se vorranno imporre al campionato il loro ritmo e continuare a comandare il gruppo di testa.

Questo il commento nel pre-gara di Sofia Migliorini, modenese di nascita e adesso grande protagonista in maglia Clai: “Modena me la ricordo come una squadra molto fisica, con alcune ragazze molto giovani ed altre che al contrario hanno grande esperienza. Noi dovremo concentrarci soprattutto sulla nostra fase difensiva e di ricezione, perché loro hanno una buona battuta e una grande elevazione negli attacchi. Sarà molto importante lavorare bene a muro, ma allo stesso tempo dovremo essere brave ad incidere nella fase offensiva. A Ravenna è arrivata una bellissima vittoria, meritata ma assolutamente non scontata. Dopo due settimane di stop, non era facile tornare subito in campo con la testa giusta ma ci siamo riuscite alla grande. È stato importante iniziare il girone di ritorno con una vittoria così convincente e siamo tutte molto contente. In palestra lavoriamo sempre bene e per affrontare al meglio tutte queste pause bisogna mantenere sempre il focus della concentrazione, anche in vista della Final Four di Coppa Italia”.

L’incontro, valevole per la quindicesima giornata del girone C del campionato nazionale di serie B1 femminile, verrà giocato sabato 17 febbraio 2024 con fischio di inizio alle ore 18 presso il PalaRuscello di Imola (BO).