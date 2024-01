A2: coach Zappaterra lascia a sorpresa la VTB Bologna dopo il ko di Offanengo

La società Volley Team Bologna comunica di aver preso atto della decisione presa, nella giornata di ieri, dal tecnico della prima squadra Andrea Zappaterra di interrompere il percorso in essere. Il raggiungimento, durante la passata stagione, della Coppa Italia di Serie B1 Femminile e della promozione nel Campionato di Serie A2 Femminile sono alcuni dei frutti del lavoro svolto in palestra dall’allenatore ferrarese negli ultimi tre anni. Il presidente Roberto Sabbioni e tutto il Volley Team Bologna, lo ringraziano per la professionalità e la correttezza e gli augurano il meglio per il prosieguo della sua carriera professionale.

La squadra sarà affidata a Gianluca Alberti e Marco Generali. Zappaterra verrà per l’appunto ricordato per la storica promozione dello scorso anno. Nella stagione attualmente in corso, le felsinee hanno chiuso al 7° posto la regular season nel girone A dell’A2, con 19 punti conquistati (6 vittorie e 12 sconfitte). La Pool Salvezza è invece cominciata nel peggiore dei modi per le rossoblu che a Offanengo hanno perso piuttosto nettamente. Il ko è maturato dopo due pessimi set e un terzo più combattuto ma ceduto ai vantaggi. Non ci sono altri dettagli in merito alla scelta di Zappaterra che è da tempo uno dei volti più rappresentativi di questo club.