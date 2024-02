Elena Pietrini e quel tabù chiamato Imoco Conegliano

Il volley-mercato femminile è più intricato che mai questo inverno e a farla da padrona è la squadra più forte del campionato di A1, l’Imoco Conegliano. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, Elena Pietrini è destinata ad approdare proprio nel Trevigiano, una voce che si rincorre da diverso tempo. Prima che la giocatrice imolese diventi però una pantera ci vorrà un accordo tra le stesse campionesse d’Italia e l’ultima squadra in cui ha militato in Italia, la Savino del Bene Scandicci. In ogni caso, c’è un dettaglio che vale la pena sottolineare.

Tutte le volte che la schiacciatrice ora in forza alla Dinamo Kazan ha incrociato il suo destino sportivo con quello di Conegliano è finita puntualmente male. L’unica volta in cui una sua squadra ha battuto le venete, poi, lei non è nemmeno entrata (oltre al danno, la beffa verrebbe da dire). Basta ripercorrere le sue esperienze in A1 per rendersene conto. Nel primo match in assoluto in cui avrebbe potuto sfidare Conegliano è rimasta in panchina: era il 2018 ed Elena era una giovane promessa del Club Italia, battuto 3-1 dall’Imoco.

Stesso risultato al ritorno, con la giocatrice romagnola capace comunque di inanellare 11 punti. Nel campionato 2019-2020, invece, l’incrocio è stato soltanto uno, causa covid: si tratta dello 0-3 subito da Scandicci (di cui era una neogiocatrice) al PalaVerde, con 6 punti messi a referto da Elena Pietrini. Ben 4 le sfide della stagione 2020-2021: nella regular season Scandicci è stata superata due volte per 3-0 (nel primo caso la schiacciatrice non è entrata, nel secondo si è limitata a due punti), con altri sei set ceduti nel doppio confronto delle semifinali play-off.

Sono state quattro le partite anche l’anno successivo: in campionato ci sono stati due 1-3 (nessun punto all’andata e ben 16 al ritorno), mentre le semifinali play-off sono terminate con l’Imoco vittoriosa in entrambi i frangenti (3-0 e 3-1). Lo scorso anno, infine, è arrivato un prezioso successo di Scandicci ai danni delle trevigiane, per altro in trasferta, peccato che in quella occasione Elena Pietrini non sia entrata in campo. Al ritorno, poi, le pantere si sono vendicate con un 3-1 esterno (un solo punto della schiacciatrice attualmente in Russia).