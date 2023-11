Finalmente VTB Bologna! Contro Padova arriva la prima vittoria in A2 per le felsinee

Sono bastati tre set alla VTB Bologna per aggiudicarsi il primo storico successo in Serie A2 Femminile, in casa della Nuvolì AltaFratte Padova. Nel quinto turno di campionato, il primo infrasettimanale, le ragazze di coach Zappaterra si sono imposte con il risultato finale di 0-3 (30-32, 20-25, 22-25) sulle avversarie riuscendo a conquistare il primo set ai vantaggi e a dominare i restanti due. Per la formazione rossoblù passo in avanti in classifica mentre rimangono stabili ad un punto, le venete.

Al termine della gara, queste le parole di coach Zappaterra: “Sono molto contento per la vittoria, sapevamo che sarebbe stata una partita di grande sofferenza. Tutte e due le squadre sentivano la pressione di dover vincere ma le mie ragazze sono state brave soprattutto nel primo set a conquistare il break decisivo. È stato il parziale che ha spostato l’inerzia del match. Negli altri due siamo state sempre in vantaggio, anche se nell’ultimo ci siamo complicate un po’ la vita. Sapevamo che sarebbe stata difficile oggi ed era fondamentale ritornare a casa con i tre punti. Già da domani si ritorna in palestra e poi da giovedì inizieremo la preparazione per la partita di domenica contro la Tecnoteam Albese Volley Como che è una squadra molto competitiva. Non sarà una gara facile soprattutto perché saremo nuovamente in trasferta ma questi tre punti ci permetteranno di raggiungere il Pala Francescucci con più serenità e spero che la squadra entri in campo con la tranquillità giusta che ci può permettere di fare risultati anche con squadre molto forti.” Il tabellino del match:

NUVOLÌ ALTAFRATTE PADOVA-VTB BOLOGNA 0-3 (30-32, 20-25, 22-25)

PADOVA: Trampus 5, Volpin 7, Bortolot 1, Rizzo 17, Fanelli 6, Cicolini 3, Masiero (L), Nardelli 8, Wabersich 4. Non entrate: Magnabosco, Pavei, Tonietto (L), Pasa, Menegaldo. All. Rondinelli

BOLOGNA: Tresoldi 12, Saccani 1, Bovolo 12, Neriotti 10, Fiore 13, Ristori 1, Laporta (L), Lotti 10. Non entrate: Rossi, Taiani (L), Bongiovanni, Tellaroli, Del Federico. All. Zappaterra