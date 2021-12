Geetit Bologna, vittoria al PalaDozza rinviata: passa Fano in modo netto

Netto risultato fra le mura di casa a favore degli ospiti: la Geetit Pallavolo Bologna si arrende in casa 0-3 contro Fano. Il PalaDozza viene così nuovamente rinviato e la formazione dovrà aspettare il prossimo turno per strappare un referto vittorioso. “La squadra avversaria è stata superiore a noi per tutta la durante della partita appoggiandosi molto, come ci aspettavamo, all’opposto Stabrawa, che ha dimostrato il suo grande potenziale in attacco. Faccio i complimenti alla vigilar per la qualità del gioco dimostrato e per la costanza” ha commentato il tecnico Marco Generali.

Il primo set è decisamente a favore dei padroni di casa, Bologna non riesce a trovare soluzioni e dopo il 4-14 iniziale arriva presto il 12-25. Anche il secondo set è simile al primo, sebbene il divario sia meno spiccato (10-15), Bologna ricuce al 14-17, ma il set si chiude 18-25 con un altro parziale ospite. Più lotta nel terzo set, ma Fano ha in mano l’inerzia della partita: sul 20-24 i padroni di casa accorciano 23-24, ma non basta e finisce 23-25.