Pallavolo Ozzano, ora si fa sul serio: oggi e sabato due amichevoli di livello

Dopo circa due settimane dall'inizio della preparazione, la Pallavolo Ozzano scende finalmente in campo per le prime amichevoli del suo lungo ed impegnativo pre-campionato. Le ragazze guidate in panchina dal confermatissimo coach Manuel Turrini, quest'anno ai nastri di partenza della serie B1, saranno infatti impegnate in due test match che diventano molto importanti per verificare sul campo la reale condizione della squadra. Si inizia oggi, giovedì 7 settembre, con le ozzanesi che affronteranno, nell'impianto di Mercatale, la seconda squadra della Vtb Bologna, formazione composta da atlete giovani e molto interessanti che giocherà la prossima stagione nel campionato di serie B2.

La gara amichevole, con fischio di inizio previsto per le 19,30 sarà anche l'occasione per riabbracciare Matilde Chinni, attualmente in prestito da Ozzano proprio alla società felsinea. L’altra gara sarà invece in programma sabato 9 settembre, sempre allo stesso orario e nello stesso impianto, contro le ravennati del Mosaico, compagine anch'essa iscritta nel girone C della prossima serie cadetta e considerata dagli addetti ai lavori come una delle squadre maggiormente accreditate alla promozione in serie A2. Per coach Turrini e tutto il suo staff queste amichevoli rappresentano l'effettivo punto di partenza di una stagione che si preannuncia molto complicata ma allo stesso tempo altrettanto stimolante, dopo la trionfale cavalcata della scorsa stagione culminata con la storica promozione.