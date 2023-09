Presentata ufficialmente la VTB Bologna 2023-2024: c'è voglia di scrivere una nuova storia

Si è svolta ieri mattina presso la Sala Stampa “Luca Savonuzzi“, all’interno del suggestivo Palazzo d’Accursio, la conferenza di presentazione della VTB FCREDIL Bologna. La formazione rossoblù, dopo una stagione trionfale contraddistinta sia dalla vittoria della Coppa Italia di categoria che dalla conquista della promozione, è pronta ad iniziare un nuovo cammino nel 79° Campionato di Serie A2 Femminile. Per l’occasione sono intervenuti: Roberta Li Calzi, Assessora Sport e Bilancio del Comune di Bologna, Roberto Sabbioni, Presidente del Volley Team Bologna, Andrea Zappaterra ed Emanuela Fiore, rispettivamente primo allenatore e Capitana della VTB FCREDIL Bologna.

Ad aprire la conferenza stampa è stata proprio l’Assessora Sport e Bilancio del Comune di Bologna, Roberta Li Calzi che dopo il benvenuto e i ringraziamenti iniziali ha ribadito la sua vicinanza alla squadra: “La stagione dell’anno scorso ce la ricordiamo bene, ce l’abbiamo negli occhi, nei sorrisi e nella passione: fattori che hanno determinato il raggiungimento di obiettivi fantastici, la promozione in A2, prima volta per una squadra di questa cittá e la Coppa Italia, conquistata al termine della Final Four organizzata in casa al PalaDozza e al Palasport di Castel Maggiore. Un risultato che forse non era nemmeno nei programmi e che è arrivato come una ciliegina sulla torta di una bellissima manifestazione a cui hanno partecipato circa 2500 persone. Questo capitolo però si è chiuso così come la stagione e adesso si riparte con la stessa voglia per la nuova. La squadra è rimasta in parte la medesima dello scorso anno, con delle nuove arrivate che sono certa vivranno una bella esperienza sia nella società che in città. So bene cosa significa, dopo la promozione, affrontare un campionato di categoria superiore, non è facile però c’è una grande soddisfazione per chi ha raggiunto questo risultato ma anche un stimolo per chi giocherà in Serie A2 la prima volta. I presupposti per fare bene ci sono sicuramente.”

Il presidente Sabbioni si è concentrato sia sul passato che sul futuro: “Io sono felicissimo, quella passata è stata una stagione da sogno ma siamo anche consci che avremo un’annata più difficile. Sarà importante approcciarla con spirito giusto, bisogna fare gruppo e questo è nel dna della società da tanti anni. Giocheremo a Budrio e a brevissimo daremo il via alla campagna abbonamenti e speriamo che ci siano tante persone vogliose di condividere la gioia con noi di giocare in questo campionato e che ci diano ulteriore supporto, ne avremo bisogno di sicuro. Personalmente sono molto contento e auguro a tutto lo staff e alle ragazze di poter trascorrere un’annata in cui innanzitutto ci sia serenità e divertimento in palestra.”

Intervenuto anche il coach Zappaterra: “Quest’anno affronteremo per la prima volta un campionato di Serie A2 che è molto impegnativo. Abbiamo costruito una squadra competitiva e ben assortita. Le ragazze stanno rispondendo molto bene al lavoro e siamo contenti; l’ultima amichevole è stata molto convincente e ci prepariamo ad affrontare questa Serie A2 consapevoli del nostro valore e con tanta voglia di toglierci delle belle soddisfazioni. L’anno scorso è stato straordinario e il nostro obiettivo è dare continuità a ciò che è stato fatto, mantenendo quella grande energia e carisma che siamo riusciti a trasmettere anche a tutto l’ambiente e ai tifosi.”

Infine, la capitana Fiore: “La stagione dello scorso anno non è stata un caso e secondo me al di là della costruzione della squadra, noi tutti: staff tecnico, societario e giocatrici, ci siamo impegnati al massimo affinché questo sogno si riuscisse a realizzare. Sono molto felice di essere qui, in questa squadra. Stiamo dando continuità a quel che è stato fatto lo scorso anno e mi fa piacere che le nuove giocatrici sembrano essere qui già da tempo. Sono convinta che riusciremo a dare un grande apporto sia mentale che tecnico a questa formazione. La parola salvezza sta stretta a tutti e mi auguro si possa puntare più in alto.”