Primo acquisto per la Clai Imola 2023-2024: da Ravenna arriva Giulia Rubini

Il primo volto nuovo del nuovo corso della Clai Imola, stagione 2023/24, è quello di Giulia Rubini. Nata a Bologna, classe 1990, schiacciatrice, proveniente dal Mosaico Ravenna Volley, con un passato ricco di successi in B1 e di presenze in Serie A2, arriva a Imola per cercare di ripetere quel salto di categoria che a lei è riuscito già due volte in carriera.

Le sue impressioni sono state raccolte dai canali ufficiali del club: “Con la società ci siamo tenuti in contatto nelle ultime stagioni. Quest’anno, grazie anche alla presenza di Nello Caliendo sulla panchina di Csi Clai, con il quale avevo già giocato in passato, c’è stata l’occasione per concretizzare finalmente il mio trasferimento. Con Nello ho giocato sia nella stagione 2016/17 a Ravenna con la Teodora, sia a Rimini nella stagione interrotta dal Covid”.

Ecco cosa si aspetta la neo-imolese dalla prossima stagione: “Intanto per me, tornare a giocare in provincia di Bologna dove ci sono le mie radici, è un motivo di orgoglio. Il progetto della società è bello ed ambizioso e sono contenta che mi abbiano chiamato. Tra le ragazze della squadra conosco già Alessia Mastrilli con cui ho giocato a Ravenna con la maglia della Teodora, e Sofia Migliorini con cui ho giocato nella stagione che ho fatto con Montale. Spero che la mia esperienza possa essere di aiuto alla squadra.”