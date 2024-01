A2. Vittoria sofferta e in rimonta a Pescara per la VTB Bologna trascinata da una sontuosa Fiore

Nel posticipo della sedicesima giornata del Girone A di Serie A2 Tigotà di volley femminile, terzultima gara di Regular Season, è la VTB Fcredil Bologna a conquistare i tre punti ai danni della Sirdeco Volley Pescara, fanalino di coda del raggruppamento con un solo punto. Bella partita al Palazzetto Corrado Roma, che vede le abruzzesi partire a spron battuto e conquistare con merito la prima frazione. I successivi due parziali sono molto intensi e terminano entrambi ai vantaggi che premiano le emiliane, più lucide e concentrate nei momenti salienti e in grado di imporsi 25-27.

La doppia delusione spegne Pescara, che nel quarto gioco lascia il campo a Bologna che porta a casa l’intera posta. Emozionante la sfida nella sfida tra Tosic e Fiore, conclusasi con 29 punti a testa. Buone anche le prestazioni di Bassi (16 punti con 2 ace e 2 muri) per le padrone di casa e di Lotti (17 punti, 1 ace e 2 muri) per le ospiti. Prima del ritorno del campionato, con la penultima giornata, in programma mercoledì 10 gennaio i Quarti di Coppa Italia Frecciarossa. Tornando a parlare di classifica, Bologna può ora vantare 16 punti, un buon bottino a sole due gare dall’inizio della Pool Salvezza che metterà in palio la permanenza nella seconda categoria nazionale.

Queste le parole a fine gara di Silvia Lotti: “Sono veramente orgogliosa di tutte le ragazze perché siamo state una vera squadra, con un’energia e un’unione nuove, che ho sentito per la prima volta. Mi è piaciuto l’atteggiamento di ognuna di noi, desideravamo vincere e siamo riuscite ad ottenere questi preziosissimi punti che abbiamo voluto a tutti i costi. Complimenti a tutte, abbiamo fatto un’ottima prova di squadra. Domenica ci aspetta la partita contro la Valsabbina Millenium Brescia che, nonostante sia una formazione molto competitiva con elementi di valore, non sta vivendo un momento positivo. Dobbiamo continuare a concentrarci su noi stesse perché se riusciamo a mettere in campo il nostro gioco e riuscendo ad aggiustare piccole imprecisioni che ci sono state oggi, secondo me, potremo continuare a dare fastidio a diverse squadre”. Il tabellino del match:

SIRDECO PESCARA – VTB BOLOGNA 1-3 (25-21, 25-27, 25-27, 18-25)

PESCARA: Formenti 2, Bisegna 5, Casarotti 1, Bassi 16, Stellati 7, Tosic 29, Falcone (L), Martinez Volskis 2, De Fabritiis. Non entrate: El Mahi, Cherepova, Mantovani (L). All. Pupi.

BOLOGNA: Ristori 7, Neriotti 8, Fiore 29, Lotti 17, Tresoldi 13, Saccani, Laporta (L), Rossi 2. Non entrate: Bovolo (L), Taiani, Tellaroli, Del Federico, Bongiovanni. All. Zappaterra.