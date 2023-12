VTB Bologna, per restare in Serie A2 bisognerà affrontare la Pool Salvezza

Non riesce l’impresa dell’andata alla VTB FCRedil Bologna contro la Tecnoteam Albese Volley Como. Al Pala Marani, infatti, ad aggiudicarsi in maniera decisa il match è la formazione guidata da coach Chiappafreddo che, in soli tre set, porta a casa il bottino pieno e la quarta vittoria consecutiva. Il risultato finale di 0-3 (13-25, 23-25, 23-25) descrive una gara in cui le padrone di casa fanno fatica a mantenere il ritmo imposto dalle avversarie che dopo aver vinto il primo set con largo distacco, riescono ad imporsi nel finale degli altri due parziali affidandosi a Bulaich e Zatkovic, MVP del match.

Questo il commento del secondo allenatore, Marco Generali: “Dobbiamo ammettere che l’approccio avuto in questa partita non è stato dei migliori. Abbiamo sofferto nel primo set e ci siamo lasciati trasportare dagli eventi. Nel secondo, abbiamo invertito la tendenza mentre il terzo, nonostante avessimo conquistato un importante break che ci ha permesso di essere in vantaggio anche di cinque punti, non siamo riusciti a portarlo a casa. In generale, è un periodo in cui stiamo facendo fatica in attacco ma continueremo a lavorare per trovare soluzioni. Ora un momento di pausa e a gennaio ripartiremo subito con la trasferta a Pescara. Con l’anno nuovo si inizia a fare sul serio!”.

A parlare è stata anche Camilla Neriotti: “Mi aspettavo qualcosa di più, all’andata eravamo riuscite a compiere una grande impresa perdendo solo al tie break. Speravo che in casa saremmo riuscite a giostrarcela meglio ma abbiamo compiuto i soliti errori. Ce la siamo e giocata e questo dimostra nuovamente che siamo competitive ma manca sempre quel qualcosa in più e spero che lavorandoci su, riusciremo a portarci a casa anche ciò che, adesso, invece ci manca: la strada è ancora lunga”. Con questo ko, la VTB rimane ferma a quota 13 punti in classifica: a tre gare dalla fine della regular season, il quinto posto che significherebbe la permanenza matematica in A2 è distante 11 punti, dunque è ormai irraggiungibile al punto da costringere la formazione di coach Zappaterra a disputare la Pool Salvezza. Il tabellino del match:

VTB BOLOGNA-TECNOTEAM ALBESE 0-3 (13-25, 23-25, 23-25)

BOLOGNA: Ristori Tomberli 8, Fiore 1, Lotti 2, Tresoldi 8, Bongiovanni 7, Laporta (L1), Neriotti 10, Saccani, Tellaroli 8. N.e.: Del Federico, Taiani, Rossi, Bovolo. All. Zappaterra

ALBESE: Veneriano 4, Fiori (L1), Nicolini 2, Zatkovic 13, Bulaich 12, Longobardi 12, Meli 12. N.e.: Zanotto, Brandi, Bernasconi, Patasce, Radice. All. Chiappafreddo