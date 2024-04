La VTB Bologna perde la Serie A sul campo ma punta al ripescaggio 

L’ultimo atto della stagione 2023-2024 non ha purtroppo sorriso alla VTB Bologna. La formazione felsinea, neopromossa nella Serie A2 di volley femminile, ha perso in Sardegna contro l’Hermaea Olbia retrocedendo di fatto in B1. Una brutta batosta per le rossoblu che hanno inseguito la salvezza per tutto il campionato, tra alti e bassi, senza dimenticare il cambio d’allenatore in corso d’opera.

Il presidente della VTB, Roberto Sabbioni, ha però lasciato aperto uno spiraglio in questo senso: “La società Volley Team Bologna, a seguito alle notizie apparse su alcuni organi di informazione, precisa che a prescindere dal risultato ottenuto sul campo rimanda qualsiasi valutazione in merito allo svolgimento della prossima stagione all’imminente Consiglio di Amministrazione societario che si svolgerà nei prossimi giorni. Fino ad allora, la società non si preclude l’eventuale ripescaggio nella serie cadetta”.

Poche parole che lasciano intendere come la Serie A non sia proprio una chimera in vista della stagione 2024-2025. In contemporanea a queste dichiarazioni, infatti, si vocifera della possibile rinuncia da parte dell’Ipag Montecchio all’A2, un titolo che potrebbe dunque essere rilevato da Bologna.

Intanto, dopo il ko di Olbia, coach Alberti si è così espresso sul triste esito del campionato: “Sicuramente la retrocessione non nasce oggi ma probabilmente dai punti lasciati in giro già nel primo girone. Nella Pool Salvezza abbiamo combattuto con quasi tutte le squadre, cercando di portare via quello che potevamo ma anche avremmo dovuto conquistare più punti per presentarci qui con una situazione più equilibrata che ci avrebbe garantito maggiore tranquillità”.