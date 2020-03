Coronavirus, carcere Dozza: "A 2 settimane dalla protesta nulla è cambiato, tamponi a Polpen e detenuti"

A due settimane dalla violenta protesta dei detenuti del Reparto Giudiziario al carcere della Dozza "a parte il trasferimento di una minima parte di detenuti, avvenuto subito dopo le tragiche giornate del 9 e 10 c.m., nulla più è cambiato se non le condizioni di lavoro, sempre peggiori e sempre più pesanti". A scriverlo in una lettera indirizzata alle istituzioni di riferimento i sindacati di polizia penitenziaria SAPPE, UIL PA, SINAPPE, FNS CISL, FSA CNPP e FP CGIL.

"Tutto il personale di Polizia Penitenziaria, compresi i propri vertici e lo stesso Direttore, stanno contribuendo incessantemente a mantenere, una situazione ormai invivibile, ad una certa normalità, ma riteniamo che tutti questi sforzi purtroppo, non potranno essere sufficienti per ripristinare la situazione ormai seriamente compromessa". I sindacati riferiscono che "il personale tutto è stremato e, giorno dopo giorno, avverte sempre più la sensazione di abbandono, da parte dei propri Vertici Istituzionali. Il personale appare sempre più sconfortato a causa delle promesse che si sono ripetute giorno dopo giorno, di un ulteriore e significativo trasferimento di altri detenuti, operazione per la quale, nonostante le numerose ore di straordinario già effettuate, lo stesso personale si era reso disponibile, ma che purtroppo è rimasta inevasa come tante altre", quindi "non passa giorno in cui non si continuano a vivere emergenze, dovute alle naturali tensioni che continueranno a susseguirsi, se la situazione non cambierà in fretta. Considerato infine che la situazione sopra descritta è fortemente a rischio di sfociare in altri e ben peggiori disordini, le scriventi OO.SS. esprimono la loro protesta contro l'assenteismo dei vertici del DAP e si dichiarano pronte a tutte le azioni di protesta consentite dalla Legge, a tal proposito vogliono chiarire che riterranno l'Amministrazione responsabile di eventuali ulteriori disordini, e si dichiarano fin da subito pronte a ricorrere ad azioni legali, se la situazione sopra descritta, provocherà conseguenze ai danni dell'incolumità del personale, in servizio presso la Casa Circondariale in oggetto.

"Considerato il precario e vulnerabile stato degli ambienti di lavoro di cui trattasi, e stando ai casi di positività COVID-19 tra gli operatori (come da alcune notizie di stampa) - fa sapere FP CGIL in un'altra missiva - corre il dovere di chiederVi la valutazione di sottoporre, agli organi competenti istituzionali e sanitari, la possibilità di una profilassi mirata (tamponi) a tutta la collettività Penitenziaria (operatori e popolazione detenuta), così da identificare anche gli eventuali asintomatici e garantire loro una maggiore sicurezza nei confronti dell’utenza, dei cittadini e delle proprie famiglie - e conlude - siamo altrettanto responsabilmente consapevoli di un primo e necessario coinvolgimento degli operatori sanitari, ai quali inoltriamo il nostro caloroso plauso e attestato di vicinanza".