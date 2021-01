Maltoni, il documentario sull'oncologo di fama mondiale in lizza per gli Oscar

"Facciamo venire il mondo a Bologna! Ma non per i tortellini, per la ricerca sul cancro!". Grazie a testimonianze uniche e repertori inediti il documentario ricostruisce la vita dell'oncologo bolognese Cesare Maltoni, fondatore dell'Istituto Ramazzini e ricercatore di fama mondiale. Dalle intuizioni sulle sostanze industriali tossiche all'impegno costante per promuovere l'importanza della prevenzione, il film ripercorre la carriera di un uomo brillante e determinato, che non ha mai esitato a battersi per quello in cui credeva, salvando così tantissime vite e rischiando la propria.

La pellicola intitolata 'Vivere, che rischio(Life is deadly)' dei registi di Bologna, Michele Mellara e Alessandro Rossi, è entrata nella lista dei 200 titoli che concorreranno per la cinquina come "Miglior documentario" alla prossima edizione degli Oscar. Si tratta di film che racconta la vita dello scienziato che lancio' la prima campagna italiana (e tra le prime in Europa e nel mondo) di screening di massa sulle donne di Bologna e provincia per la prevenzione del tumore alla cervice dell'utero.

'Vivere che rischio', che nelle prossime settimane sara' valutato dai membri dell'Accademy americana, ha debuttato nel 2019 al Biografilm vincendo il premio del pubblico nella sezione 'Storie italiane' e, dopo la messa in onda su SkyArte, e' stato trasmesso in diversi cinema. Ma per arrivare alla shor-list dei 200 titoli che concorrono agli Oscar, il documentario bolognese ha vinto il premio 'Best documentary' al Raw Science Film Festival di Los Angeles.

"Ancora una volta Cesare Maltoni, piu' noto in USA che in Italia, ha emozionato e catturato l'attenzione del pubblico statunitense", scrive la casa di produzione Mammut Film. Per l'occasione, da venerdi' (22 gennaio) il documentario arriva nuovamente in streaming sulla piattaforma Iwonderfull, in collaborazione con My Movies.