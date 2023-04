Nuove assunzioni INPS: in Emilia-Romagna prendono servizio 350 lavoratori

Oggi, 17 aprile, presso l’hotel Carlton di Bologna, sono stati convocati 350 vincitori di concorso all’INPS che prendono servizio in Emilia Romagna, dopo aver vinto il concorso pubblico nazionale per 1.858 posti, per Consulente di protezione sociale.

"L’immissione di questo nuovo personale è stato necessario per fronteggiare una carenza di organico che rischia di mettere a rischio, nonostante lo straordinario impegno dei dipendenti e le misure organizzative attivate, il funzionamento del più grande ente del welfare in Italia che è riuscito a far fronte ai bisogni dei cittadini in un periodo caratterizzato da una profonda crisi" rende noto l'Ente. .

Alla giornata di accoglienza erano presenti il Direttore Regionale INPS dell’Emilia Romagna, Maria Grazia Sampietro, e tutti i Direttori delle sedi provinciali.

Nella prima giornata, dopo i saluti istituzionali del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministro per la Pubblica Amministrazione, gli interventi del Presidente, del Direttore Generale, degli altri organi di vertice dell’Istituto, del Direttore centrale della Direzione centrale Risorse umane e del Direttore centrale della Direzione centrale Formazione e accademia INPS.

Nelle giornate successive, interverranno Direttori centrali e territoriali che, nell’ambito di incontri, tavole rotonde e video testimonianze, illustreranno ai neoassunti argomenti di rilevante importanza per l’Istituto all’interno di tematiche di ampio respiro, quali “Vicino al cittadino: valori, pratiche, strumenti”, “I servizi al Paese”, “Centro- Territorio”, “Generazioni al lavoro e Non”, “Gestione e sviluppo del personale”

Il Direttore regionale, nel suo intervento di benvenuto, ha voluto ricordare a tutti i presenti di non dimenticare mai che il mandato all’Istituto è stato dato dai padri costituenti e, proprio nella Costituzione di questo Paese, risiede il riconoscimento dell’importanza e del valore sociale dell’attività a tutela dei diritti di ogni cittadino. Da qui l’augurio del Direttore ai neoassunti di sviluppare l’orgoglio di appartenere all’Inps, godendo quotidianamente dei risultati del proprio lavoro e di sentire, alla fine di ogni giorno, la soddisfazione di aver fatto qualcosa per gli altri e di poter rispondere a quella che Martin Luther King definiva la domanda più insistente ed urgente della Vita: "Che cosa stai facendo per gli altri".

Il Direttore ha proseguito ricordando che nel nostro nome è racchiuso il significato profondo del nostro operato: "Siamo l’Ente della Previdenza (dal latino “colui che vede prima”)" invitando i presenti a ricordarle che quando la sentiranno parlare, in qualità di Direzione Centrale Organizzazione, di “proattività” per andare incontro ai cittadini, intenderà proprio la capacità di riappropriarci del nostro nome: la capacità di vedere in anticipo, presagire un evento prima che questo si verifichi per anticipare le difficoltà, prendendo per tempo le misure adatte a fronteggiarle e superarle.