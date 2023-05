Cinema in Piazza Maggiore, ci siamo quasi. Si appronta il maxischermo

Quasi 200mila presenze nel 2022 per "Sotto le stelle del cinema", le proiezioni a cura della Cineteca che caratterizzano l'estate in Piazza Maggiore con programmazione anche in altre sale della città.

Non è stato ancora reso noto il cartellone completo, ma è certo che la sessione "Il Cinema Ritrovato 2023", dal 24 giugno al 2 luglio, giunto alla 37a edizione, renderà omaggio anche ad Anna Magnani, l'irripetibile, a 50 anni dalla scomparsa, il 26 settembre 1973.

Il Cinema ritrovato: anticipazioni

Anna Magnani, con la medesima maestria, attrice brillante e drammatica, come in "Roma città aperta", ha vinto il Premio Oscar come miglior attrice protagonista, prima non di lingua inglese, a riceve la statuetta nella storia dell’Academy, nel 1956, con il personaggio di Serafina Delle Rose che Daniel Mann trasse da Tennesse William per il suo "La rosa tatuata".

Altra grande donna del cinema a cui Bologna renderà omaggio sarà la sceneggiatrice Suso Cecchi D’Amico. Nel corso di una carriera iniziata ai tempi della nascita del Neorealismo e durata oltre 60 anni, Suso Cecchi d’Amico ha collaborato a più di 120 film (prevalentemente, ma non esclusivamente, italiani) diretti da esordienti o da registi affermati. Il suo scopo non è mai stato quello d’imporre le proprie idee, bensì di capire e assecondare i progetti e le poetiche degli autori con cui ha lavorato. D’altro canto, come ogni artista, aveva evidentemente una voce e una personalità sue proprie. Proporsi di rintracciarle all’interno di film assai diversi per tono, genere e linguaggio è lo scopo della rassegna che vedremo al Cinema Ritrovato, grazie a una selezione di opere significative scelte in una filmografia ricca ed eterogenea quale pochi altri scrittori di cinema possono vantare.

Tra le prime anticipazioni di questa 37ª edizione del Cinema Ritrovato, ricordiamo le sezioni dedicate al regista armeno naturalizzato statunitense Rouben Mamoulian (autore nel 1931 del Dottor Jekyll, prima trasposizione sonora del classico di Robert Louis Stevenson), al regista giapponese Teinosuke Kinugasa, alla direttrice della fotografia tedesca Elfi Mikesch.