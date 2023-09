A Imola raddoppiano i "parcheggi rosa": ecco la mappa in città e nelle frazioni

Grazie al finanziamento ottenuto con il bando del Ministero delle infrastrutture, a Imola si realizzeranno nelle prossime settimane, 60 “parcheggi rosa” destinati alla sosta gratuita dei veicoli delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino in età non superiore a due anni. Con lo stesso finanziamento ha finito di realizzare a maggio 2023 anche 11 nuovi stalli per disabili.



“Abbiamo scelto di ampliare fino a raddoppiare la presenza di stalli rosa sul territorio comunale per rendere sempre più accessibili e inclusivi i servizi a favore delle donne in gravidanza e dei neogenitori, questo nell’ottica di una città sempre più attenta ai bisogni delle donne e della genitorialità. Una volta realizzati gli interventi, la mappa degli stalli rosa sarà pubblicata sul sito del Comune di Imola in modo da far conoscere tutte le nuove opportunità” spiega Elisa Spada, assessora alla Mobilità sostenibile e Pari opportunità.

il contributo ottenuto è pari a 500 euro per ciascuno stallo, per quelli rosa, illustra il Comune, il contributo è riconosciuto fino ad un numero massimo, a seconda della fascia demografica: per Imola, che è nella fascia tra 60.001 e 100.000 abitanti, il contributo massimo è di € 30.000, pari a 60 stalli.

I "parcheggi rosa"

Sono stati introddotti dal Codice della strada, entrato in vigore il 10 novembre 2021. Si tratta dei parcheggi riservati alle donne in gravidanza e ai genitori con figli al di sotto dei due anni. Il Comune di Imolane ha predisposti 30 prima che venissero introdotti dal nuovo Codice della strada e li ha posizionati vicino a ospedali, consultorio, uffici postali, centro storico, Ausl, piscina comunale, stazione FS, farmacie e alcuni parchi pubblici.

Con le risorse messe a disposizione dal bando del ministero, Imola li ha raddoppiati prevedendone 5 anche nelle frazioni: a Ponticelli, Zello, San Prospero, Sasso Morelli e Sesto Imolese.

Inoltre, i 30 parcheggi rosa attualmente presenti nei parcheggi a sbarre saranno spostati in aree a

parcheggio adiacenti su strada, così da facilitare la gestione della gratuità degli stessi per il tempo stabilito, assicura il Comune.

Chi può richiedere il permesso per utilizzare i “parcheggi rosa”

Possono chiedere il rilascio del predetto permesso i soggetti che presentano il possesso dei

seguenti requisiti:

a) essere donna residente nel Comune di Imola ed in fase di gestazione o di puerperio sino al compimento dei due anni del bambino;

b) essere genitore residente nel Comune di Imola di un bambino di età non superiore a due anni;

c) persona delegata.

Il permesso rosa ha due possibili scadenze: nel caso di domanda effettuata da donna in stato di gravidanza, la scadenza è calcolata a due anni più 10 giorni dalla data presunta del parto; nel caso di domanda effettuata da genitore con prole inferiore a due anni, la scadenza è la data di compimento del 2° anno di età del proprio figlio.

Il contrassegno

L’utilizzo dei “parcheggi rosa”, gratuito, è subordinato all’esposizione del contrassegno “Permesso Rosa” rilasciato dal Comando di Polizia locale, che dovrà essere esposto all’interno del veicolo, in modo ben

visibile sul cruscotto, solo durante la sosta all’interno dei “parcheggi rosa”.

I soggetti con i requisiti possono presentare istanza dal 2 ottobre mediante la compilazione del modulo scaricabile dal sito di Area Blu, alla quale va indirizzata la domanda.

La segnaletica

Le aree di sosta riservate ai “permessi rosa” sono delimitate da una segnaletica orizzontale di colore giallo con all’interno il pittogramma ministeriale e contraddistinte da segnaletica verticale, come stabilito dalle vigenti norme del Codice della Strada.

Possono sostare nelle aree riservate ai “permessi rosa”, esclusivamente i soggetti muniti di permesso per un periodo massimo di 2h consecutive (120 minuti), da dimostrare con l’inserimento dell’ora di inizio dello stazionamento del veicolo su apposito disco orario.