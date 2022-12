Lavori in città: divieti e modifiche al traffico dal 12 dicembre, la mappa

Ecco i principali lavori stradali in corso e in programma a Bologna da lunedì 12 dicembre. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.

I principali lavori stradali sono anche sulla mappa online. Guarda la mappa

Lavori in attivazione

Via Barberia il giorno 12 dicembre, all'altezza del civico 22/2, è chiusa tra le ore 9 e le 16 per cantiere edile. Entrata ed uscita dei veicoli lato Via Cesare Battisti e Vicolo Olanda in senso unico alternato.

Via Castelfidardo il giorno 12 dicembre, tra via D'Azeglio e via Bocca di Lupo, sarà a senso unico di circolazione , con direzione verso via Bocca di Lupo, per potatura alberatura stradale.

Via del Cestello dal giorno 12 dicembre, sarà chiusa all'altezza del cantiere per la sistemazione della pavimentazione stradale in cubetti e il ripristino delle sigillature. Termine previsto: 24 dicembre.

Via Panigale il giorno 12 dicembre, all'altezza del civico 23, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento di una porzione di pavimentazione stradale, al fine di eliminare ristagno.

Via Zanardi i giorni 13 e 14 dicembre, all'altezza dei civici 275 e 389, avrà dei restringimenti di carreggiata per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi.

Via Biancolelli i giorni 15 e 16 dicembre, all'altezza del centro sportivo Cavina, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione dei marciapiedi.

Via Pastrengo i giorni 15 e 16 dicembre, avrà dei restringimenti della carreggiata per il rifacimento della pavimentazione stradale.

Via Bignardi dal giorno 12 dicembre, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per la realizzazione delle opere propedeutiche alla posa del nuovo ponte provvisorio di collegamento a via Beverara. Termine previsto: 23 dicembre.

Via Boldrini dal giorno 9 dicembre, avrà dei restringimenti della carreggiata stradale per il rifacimento della pavimentazione del marciapiede lato civici pari, nel tratto dal civico 2 fino a fronte del civico 3. Termine previsto: 23 dicembre.

Lavori in corso