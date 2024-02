Piazza Lucio Dalla ospita per il corteo pacifista. Quasi 500 manifestanti coperti dalla pioggia circondano il palchetto allestito dalle coalizioni Europe for peace e AssisiPaceGiusta. Lo scopo della manifestazione? Il cessate il fuoco in tutto il mondo. "La guerra danneggia i più poveri perché si fanno tagli al welfare e ai sostegni" ha dichiarato Salvatore Marra, rappresentante della coalizione Europe for peace. "Al governo Meloni - continua il sindacalista - chiediamo qualcosa in più perché quest'anno la Meloni è a capo del G7 quindi dovrebbe portare avanti un agenda di pace e sociale fondata sul lavoro. Senza la giustizia sociale non ci sarà mai una pace duratura."