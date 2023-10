Parcheggi: ecco la mappa in tempo reale dei posti disponibili

Non è facile trovare parcheggio in alcune zone di Bologna. Specie in certe fasce orarie e nei weekend. Una bussola per orientarsi arriva dal servizio sbarcato online oggi e disponibile sul portale Open Data del Comune: una mappa collegata alle nuove raccolte di dati che consentono di vedere in tempo reale la disponibilità di posti presenti nei principali parcheggi della città, con informazioni dettagliate sulla localizzazione dei parcheggi, il numero di posti a disposizione, le tariffe previste per la sosta e molto altro ancora.

Come funziona

In particolare, il portale Open Data mette a disposizione sulla mappa due dataset denominati “Disponibilità Parcheggi (vigente)” e “Disponibilità Parcheggi (storico)”.

Il primo riporta il numero di posti disponibili rilevati dall’ultimo aggiornamento; lo storico contiene il numero di posti disponibili rilevati a partire dal 25 luglio 2023 alle ore 13.30, includendo quindi anche le informazioni passate, fino all’ultima rilevazione.

I dataset si riferiscono alla disponibilità di posti presenti nei parcheggi in piazza dell’VIII Agosto, in via Riva di Reno e all'Autostazione, rilevati ogni 15 minuti ogni giorno. Entrambe le raccolte di dati forniscono informazioni sui posti totali, suddivisi in liberi ed occupati, oltre alle coordinate puntuali. Ma è solo l'inizio, perché i dataset verranno arricchiti con i dati di ulteriori parcheggi presenti in città.

All’elenco dei dataset relativi ai parcheggi di Bologna si aggiungono anche:

il dataset Parcheggi - strutture, che offre l’elenco di tutti i parcheggi presenti in città con dettagli sulla tipologia di struttura, sulla tariffa prevista per la sosta, sul numero di posti e sulla localizzazione delle strutture

il dataset Parcheggi dotati di colonnine elettriche ricarica autoveicoli, con l’elenco dei parcheggi dotati di colonnine elettriche e le informazioni relative all'operatore elettrico delle colonnine, al numero di posti e la localizzazione delle strutture.

L'invito del comune ai gestori di parcheggi cittadini

L'utilizzo intelligente della tecnologia nella digitalizzazione dei servizi urbani dimostra ancora una volta il suo potenziale nel migliorare la vita di tutti. Lo sottolinea l’assessore all’Agenda digitale e Uso civico dei dati per l'ascolto dei cittadini, Massimo Bugani: “Avere questi dati in tempo reale è molto importante e ci tengo a ringraziare Apcoa e autostazione per aver collaborato e per aver fatto gli investimenti necessari. Sapere se i parcheggi sono pieni o se ci sono posti liberi aiuterà i cittadini a fare scelte consapevoli in merito agli spostamenti e agli orari degli stessi. Invitiamo tutti i gestori degli altri parcheggi di Bologna che fossero interessati a contattarci”.