A San Lazzaro parcheggi gratis per le future mamme: come fare

Da ottobre 2023 le donne in stato di gravidanza residenti nel comune di San Lazzaro di Savena potranno parcheggiare gratis.

"In questi anni abbiamo sempre cercato di dare sostegno alle donne e alle famiglie, ad esempio con gli asili nido gratuiti e con le ostetriche a casa - spiega la sindaca Isabella Conti - Adesso facciamo un altro passo in avanti, una premura in più. Parliamo di un pass per le donne in attesa dalla validità di 12 mesi per parcheggiare ovunque senza pagare. Mi sono resa conto, vivendola in prima persona, che ci sono tante cose che si possono fare come amministratori per dare un segnale chiaro di supporto alle donne e alle neomamme. Basti pensare che nel 2021 a San Lazzaro di Savena sono nati 198 bambini, nel 2022 invece 200. Il mio auspicio è che si possa estendere questa misura a tutta l'area metropolitana, perché è possibile" . In un'ottica di assistenza alle mamme e per facilitare l'accesso a tutti i servizi sul nostro territorio rilasceremo questi contrassegni, una misura ulteriore per sottolineare la vicinanza della Polizia Municipale ai e alle cittadine" ha dichiarato Roberto Manara, comandante della Polizia Municipale di San Lazzaro di Savena.

Come funziona

Il contrassegno viene lasciato dopo sette giorni dalla presentazione della domanda e ha validità di 12 mesi complessivi: per riceverlo basta presentare copia della carta d'identità e del certificato medico che attesta la gravidanza.

Dell'avvenuto rilascio il cittadino verrà avvertito telefonicamente dalla Polizia Locale.

Per il ritiro del contrassegno, l'intestataria, o suo delegato, deve recarsi con documento di identità. Il contrassegno è strettamente personale e non può essere ceduto ad altri, né essere esposto in fotocopia e consente la sosta gratuita nelle aree a pagamento su tutto il territorio del comune di San Lazzaro di Savena.

La domanda corredata di fotocopia del documento di identità e copia del certificato medico, deve essere

presentata in carta semplice o tramite indirizzo di posta, presso:

• lo Sportello per il Cittadino

• la Polizia Locale

L'interessata può presentare la domanda con una delle seguenti modalità:

• consegnandola direttamente allo Sportello per il Cittadino

• Consegnandola direttamente al Comando di Polizia Locale

• per posta: a mezzo raccomandata a.r. indirizzata al Comune di San Lazzaro di Savena - Polizia Locale -

piazza Bracci n. 1, 40068 San Lazzaro di Savena.